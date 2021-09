Marvel’s Spider-Man, riemerge il gameplay di un gioco cancellato nel 2011

Alcuni di voi ricorderanno che l’ormai defunta Radical Entertainment era al lavoro sul tie-in di Spider-Man 4, film di Sam Raimi che non vide mai la luce.

Il videogioco dedicato all’arrampicamuri della Marvel, successivamente giunto su PlayStation con l’ottimo Marvel’s Spider-Man, era in programma per PS3, Wii, Xbox 360, Nintendo DS e PC ma, come la pellicola, venne cancellato.

Un paio d’anni fa il titolo era tornato a mostrarsi a sorpresa con una serie di nuove immagini e adesso torna a farlo con un lungo video gameplay.

Malgrado l’interesse suscitato da questo inatteso ritorno, è inevitabile che il recente annuncio di Marvel’s Spider-Man 2 in esclusiva PS5 sia destinato a rubare la scena.

Il filmato emerso in queste non fa riferimento alla versione Wii, già protagonista di un altro video, ed è basato su un engine differente che ricicla alcuni asset e menu da Prototype.

Secondo quanto affermato dal prop artist Wayne Dalton, Radical Entertainment rimaneggiò il gioco ispirato al film per dare vita proprio a Prototype 2, uscito nel 2012.

Senza farvi attendere oltre, vi lasciamo alla visione del lungo filmato, che non mancherà di suscitare l’interesse dei fan di Spidey e della trilogia diretta da Sam Raimi (via PSLS):

Il lancio era stato previsto per il 6 maggio 2011 in concomitanza con il film, ma in seguito una lunga serie di incomprensioni tra Sony e Columbia portò alla cancellazione di entrambi i progetti.

Alcuni sviluppatori hanno dichiarato che lo sviluppo del titolo dedicato a Spider-Man è iniziato nel 2008, e le software house in lizza per aggiudicarsi il progetto erano molte.

A spuntarla fu proprio Radical Entertainment, che si mise al lavoro alle versioni Xbox 360, PS3 e PC, mentre quelle destinate a Nintendo Wii e Nintendo DS vennero rispettivamente assegnate a Eurocom e Vicarious Vision.

Se i supereroi americani sono la vostra passione, non potete perdervi il gameplay di un nuovo gioco dedicato a Superman, ma anche in questo caso si tratta di un progetto cancellato.

Spidey ha raggiunto lo status di personaggio iconico a tutti gli effetti e l’annuncio della nuova esclusiva PS5 ha già ispirato uno splendido design di DualSense.

Non siete ancora riusciti ad aggiudicarvi la nuova ammiraglia Sony? Se siete fan della Marvel, potrebbe essere un problema. Insomniac Games ha infatti spiegato che Wolverine e Marvel’s Spider-Man 2 non saranno cross-gen.