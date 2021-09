Marvel’s Spider-Man 2 è realtà: l’annuncio e il video!

Era nell’aria da tanto tempo e ora è ufficiale: Marvel’s Spider-Man 2 è in lavorazione ed è stato presentato durante PlayStation Showcase con un trailer completamente inedito che mostra da vicino la prossima fatica firmata Insomniac Games, chiamata a raccogliere il testimone del gioco originale e dello spin-off Miles Morales. Il gioco arriverà nel 2023.

Potete vederlo in azione direttamente di seguito.

Arrivano da PlayStation Blog i dettagli direttamente da Ryan Schneider, a capo del franchise per Insomniac, che spiega:

Siamo davvero entusiasti di poter continuare il viaggio di Peter Parker e di Miles Morales, portandoli nella loro avventura single-player più epica di sempre, che arriverà esclusivamente su PlayStation 5 nel 2023.

Niente cross-gen, arrivati a quel punto, mentre il gioco vuole raccontare non solo una importante storia che coinvolga i supereroi, ma anche che coinvolga gli esseri umani dietro la maschera.

Nel post apprendiamo anche che praticamente lo stesso team dei giochi precedenti lavorerà anche a Spider-Man 2: parliamo di Bryan Intihar come creative director e Ryan Smith come game director, tanto per cominciare. Leggiamo anche che Tony Todd sarà ufficialmente la voce di Venom, che avete visto già promettere guai in questo primo video.

Ovviamente, su SpazioGames vi terremo aggiornati su tutte le novità in arrivo per il futuro di Spidey.