PlayStation Showcase: tutti gli annunci e i trailer

Dopo qualche tempo di silenzio, interrotto solo dalla notizia del rinvio di Horizon: Forbidden West e dalle peculiarità delle sue edizioni da collezione (e del suo upgrade next-gen), per Sony è il momento di riprendersi le luci dei riflettori.

A partire dalle ore 22.00 italiane, infatti, la casa di PlayStation 5 terrà il suo PlayStation Showcase, una conferenza di circa 40 minuti dove svelerà delle novità per i videogiocatori in attesa di saperne di più sui futuri giochi per la neonata console.

Come sempre, noi di SpazioGames seguiremo da vicino l'evento non solo sul nostro canale Twitch, dove vi terrà compagnia Domenico, ma anche con le notizie sulle pagine del nostro sito.

PlayStation 5 sarà protagonista al PlayStation Showcase

In questa pagina riporteremo tutti gli annunci e i trailer in tempo reale una volta partita la conferenza: aggiornate quindi la pagina del vostro browser per vedere via via comparire i nuovi contenuti.

Ore 22.00 – Previsto l’inizio di PlayStation Showcase.

Ore 22.01 – Si inizia!

Ore 22.05 – Da Lucasfilm annunciato Knight of the Old Republic Remake, ritorno del leggendario gioco di Star Wars.

Ore 22.06 – Con un corposo trailer è stato mostrato Project EVE, uno spettacolare action che ricorda Devil May Cry e Bayonetta in Unreal Engine.

Ore 22.10 – Annunciato Tiny Tina’s Wonderlands in uscita il 25 marzo 2022, standalone dedicato al celebre personaggio della saga Borderlands.

Ore 22.13 – Finalmente rivediamo Forspoken con un lungo trailer di gameplay, spettacolare da vedere e molto adrenalinico. Uscita nella primavera del 2022.

Ore 22.16 – A seguire rivediamo Rainbow Six Extraction, con un nuovo trailer di gameplay, e l’uscita piazzata per il gennaio del 2022.

Ore 22.18 – Vediamo per la prima volta il trailer di Alan Wake Remastered che arriva sempre per la prima volta il 5 ottobre su console PlayStation dall’uscita.

Ore 22.20 – Rockstar Games ci ricorda l’uscita di GTA 5 e GTA Online su console di nuova generazione, slittata a marzo 2022 (era novembre 2021).

Ore 22.21 – Rivediamo anche Ghostwire Tokyo con un lungo trailer che ci presenta la storia, nessuna novità sulla data di uscita.

Ore 22.23 – Nuovo trailer anche per Guardians of the Galaxy di Eidos Montreal, che ci mostra il gruppo di avventurieri in azione e uno sguardo alla storia.

Ore 22.25 – Spezzoni di gameplay anche per Vampire the Masquerade Bloodhunt, con alcuni spezzoni dedicati ai clan vampirici e ai loro poteri speciali, in uscita per PS5 nel corso dell’anno.

Ore 22.27 – Nuovo eclettico trailer di Deathloop, esclusiva PS5 di Bethesda, che ci mostra gameplay e alcuni elementi dell’ambientazione.

Ore 22.29 – Un inquietante trailer pieno di simbolismi ed elementi inquietanti ci presenta Kid Amnesia, titolo sviluppato da Radiohead ed Epic Games in uscita a novembre collegato al loro nuovo disco.

Ore 22.30 – A seguire la presentazione di un titolo che ricorda Breath of the Wild, si chiama Tchia.

Ore 22.32 – Annuncio bomba! Tutta la saga di Uncharted, rimasterizzata per PS5 e PC in un unico pacchetto, chiamato Uncharted: Legacy of Thieves in uscita nei primi mesi del 2022!

Ore 22.34 – Nuovo gioco di Insomniac Games, è Marvel’s Wolverine totalmente a sorpresa!

Ore 22.36 – Polyphony Digital presenta di nuovo in pompa magna Gran Turismo 7, il trailer mostra i muscoli di PlayStation 5 con una grafica da urlo, in uscita il 4 marzo 2022.

Ore 22.38 – Gli Arrampicamuri di Insomniac Games ritornano com Marvel’s Spider-Man 2, in cui ci sarà anche Venom! In uscita nel 2023.

Ore 22.40 – Il tanto atteso God of War Ragnarok finalmente si mostra con un nuovo trailer molto lungo che mostra anche il possente Thor. Ancora niente data purtroppo.

Ore 22.44 – Lo showcase è terminato!