Marvel’s Avengers vuole vivere a lungo: sarebbero pronte grandi novità (e una nuova casa)

Non è certo un mistero che il lancio di Marvel’s Avengers non sia andato come sviluppatori e publisher avevano previsto, ma nelle prossime giornate potrebbero essere pronte grandi novità per l’imminente revival della saga, sotto una nuova direzione.

L’ambizioso titolo dedicato ai Vendicatori della casa delle idee (che potete recuperare su Amazon) aveva infatti deluso gli utenti al day-one, salvo poi provare a trovare una giusta quadratura a distanza di un lancio ormai considerato un flop da Square Enix, anche in virtù delle cifre spese per assicurarsi la licenza.

Per questo motivo, dopo che Embracer Group ha ufficializzato proprio nelle scorse ore l’acquisizione di Tomb Raider e numerose IP, includendo nell’affare anche proprio gli sviluppatori di Marvel’s Avengers, la holding svedese sarebbe pronta a fare un nuovo colpo e garantirsi proprio le licenze dei supereroi dal publisher giapponese.

Secondo un affidabile insider, pare infatti che il gruppo sia nel mezzo di un importante accordo che riguarderebbe non soltanto lo stesso Avengers, ma anche altri potenziali titoli legati al progetto (via GamingBolt).

Un indizio in tal senso è arrivato proprio dopo l’acquisizione: nonostante Crystal Dynamics non faccia più parte del gruppo Square Enix, i lavori su Marvel’s Avengers sono andati avanti «senza sosta», come confermato anche dal leaker Miller.

Secondo l’insider, Embracer Group sarebbe dunque pronta a un accordo per permettere non solo a Marvel’s Avengers di vivere ancora, come del resto era già stato anticipato dalla stessa holding, ma anche per estendere l’accordo a nuovi videogiochi.

I suspect Avengers will live and that will be announced when the Embracer/Marvel deal closes. Brass tacks: The Crystal Dynamics acquisition has now officially happened and I'm hearing work continues on Avengers relatively unabated. Things can change, but that's where we stand. — Miller (@mmmmmmmmiller) August 26, 2022

Se l’indiscrezione fosse confermata, i fan potrebbero aspettarsi ancora tante altre novità per il futuro dei Vendicatori videoludici, che non sarebbe ancora giunto alla fine: in attesa di ulteriori novità o dichiarazioni ufficiali, suggeriamo come di consueto di prendere la notizia con le dovute precauzioni.

Ad ogni modo, sappiamo già che sono in arrivo grandi novità per il titolo di Crystal Dynamics: non solo il Soldato d’Inverno sta per unirsi alla battaglia, ma potrebbe essere in arrivo una variante di Captain America che entusiasmerà i fan dei fumetti.