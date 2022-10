Marvel e EA, l’accordo è ufficiale e non c’è solo Iron Man: ecco i dettagli

Marvel ed Electronic Arts hanno reso ufficiale l’accordo per molteplici titoli su licenza degli eroi della Casa delle Idee.

L’eroe Marvel diventato famoso nel corso del Marvel Cinematic Universe, con tanto di gadget a tema su Amazon, non sarà quindi l’unico ad avere un nuovo videogioco da solista.



L’annuncio ufficiale che riguardava Iron Man era arrivato poco più di un mese fa, con nessun dettaglio specifico a corredo sulla produzione.

Successivamente erano arrivate anche speculazioni riguardo alcuni progetti prodotti da Electronic Arts, ma senza conferme specifiche.

La quale è arrivata poco fa, specificano proprio che Iron Man non sarà l’unico eroe Marvel a passare sotto le mani di Electronic Arts.

Con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, Electronic Arts ha fornito ulteriori dettagli riguardo quelli che saranno “almeno” altri tre giochi in sviluppo:

«Oggi abbiamo annunciato che collaboreremo con la Marvel su un accordo a lungo termine per sviluppare almeno tre nuovi giochi action adventure che saranno disponibili per console e PC. Ognuno di questi giochi avrà la propria storia originale ambientata nell’universo Marvel con il primo titolo in sviluppo che sarà un gioco action adventure single player di Iron Man, in terza persona, sviluppato da Motive Studios.»

Laura Miele, COO di EA, si è rivelata molto entusiasta riguardo la collaborazione con Marvel per la produzione di “esperienze eccezionali” che saranno consegnate ai giocatori.

Alla quale hanno fatto supporto le dichiarazioni di Jay Ong, vicepresidente esecutivo di Marvel Games, che ha espresso altrettanto orgoglio nel consegnare le IP della Marvel in mano ad Electronic Arts.

Ovviamente non ci sono dettagli per quanto riguarda gli altri titoli in sviluppo, mentre ci sono ulteriori (pochi) dettagli per il progetto legato ad Iron Man:

«Sviluppato in collaborazione con la Marvel, il gioco di Iron Man presenterà una narrativa originale che attinge alla ricca storia del personaggio, incanalando la complessità, il carisma e il genio creativo di Tony Stark e consentendo ai giocatori di provare com’è giocare davvero come Iron Man. Il team è guidato da Olivier Proulx, che porta la sua esperienza di lavoro su titoli Marvel del passato come Marvel’s Guardians of the Galaxy, ed è affiancato da un team dedicato di appassionati veterani del settore tra cui Ian Frazier, Maëlenn Lumineau e JF Poirier.»

Sembra proprio che Iron Man sarà davvero unico, come era stato già stato lasciato intendere qualche tempo fa.

Un titolo che c’è chi potrà vedere con un largo anticipo, nella speranza che finalmente tutti potremmo saperne di più.