Marvel Snap, il team di sviluppo sta pensando a modalità single-player

Marvel Snap si sta rivelando una bella sorpresa e, mentre continua il suo accesso anticipato, si continua a parlare delle aggiunte riguardanti le modalità di gioco.

Il card game digitale che si ispira agli eroi della Casa delle Idee, che possono decorare anche il vostro Natale tramite Amazon, è uscito da pochissimo ed è disponibile per tutti.

Dopo l’annuncio di qualche tempo fa e conseguente closed beta, smartphone e PC di tutto il mondo stanno ospitando sempre più Marvel Snap e le sue carte.

Tanto che il titolo ha guadagnato tantissimi soldi in pochissimo tempo e, come vi abbiamo raccontato, si sta rivelando anche molto divertente.

Ma ci saranno mai modalità single player per Marvel Snap, come quelle viste in Heartstone ad esempio?

Proprio l’ex-creatore del gioco di carte Blizzard, Ben Brode, ora alla guida di Marvel Snap ha risposto a questa domanda nel corso di una recente intervista (tramite IGN US).

Parlando con Simon Cardy di IGN US, Brode ha parlato dei pensieri del team riguardo al PvE o a modalità simili per giocatore singolo.

Molto di quello che rende Marvel Snap speciale, dichiara l’autore del gioco, ruota però attorno al multiplayer. Ci sarà spazio per il single player, quindi?

«Non lo so. Il gioco è molto diverso dagli altri giochi di carte, giusto? E quindi gran parte del divertimento del gioco sono i giochi mentali, e cercare di immaginare cosa potrebbe fare il tuo avversario dopo. […] Penso che ci sia molto spazio per nuove modalità. Abbiamo molte idee interessanti per nuove modalità di gioco che sono modalità multiplayer, ma non so come potrebbe funzionare il single player.»

In questo senso è interessante notare che, tra i prossimi aggiornamenti, c’è infatti la modalità PvE libera con cui sfidare gli avversari umani. A dimostrazione di quelli che sono gli intenti del team.

Che possono essere condivisi anche con quelli di Genshin Impact, che sta pensando di introdurre un gioco di carte nel gacha open world.

Rimanendo nel mondo Marvel, i personaggi della Casa delle Idee sono protagonisti anche dei prossimi progetti Electronic Arts: ecco i dettagli.