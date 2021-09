I battle royale sono ovunque, ora c’è anche il film che li imita

Quello dei battle royale, che ci piaccia o no, è un fenomeno che ha cambiato l’industria del videogioco per sempre e che non sembra volersi fermare.

In primis con Fortnite, che più che un videogioco è un vero e proprio fenomeno di costume che travalica la concezione di semplice “videogioco”.

E più recentemente Call of Duty Warzone, la modalità battle royale del celebre sparatutto, che continua ad aggiornarsi e a proporre nuove idee per la sua sempre più vasta platea.

Anche il prossimo Battlefield 2042, in uscita tra pochi mesi, introdurrà una modalità simile ispirata proprio a quelli che sono i capisaldi del genere.

I più attenti, e acculturati, di voi, sapranno che il genere videoludico nasce dall’ispirazione dell’omonimo film, Battle Royale, con protagonista Takeshi Kitano.

L’idea di un gruppo di persone che, per i motivi più disparati, si ritrovano in un’isola con l’obiettivo di eliminarsi per sopravvivere, proviene da quest’opera.

In uno di quei cortocircuiti che sono ormai propri del mondo dell’intrattenimento, i battle royale “dei videogiochi” diventano un film.

Per la precisione un FMV, full motion video, un film interattivo in cui i giocatori possono muovere la loro storia in base alle scelte che fanno.

Si chiama Bloodshore, e qui sotto potete vedere il trailer (via Gamespot):

Come potete vedere, le ispirazioni ai videogiochi sono tante, con quella punta di distopia (nascosta bene, va detto) dell’omonimo film:

«Una letale battle royale in televisione, tra streamer di alto profilo, intrattenitori, e condannati a morte, con otto ore totali di montaggio.»

Bloodshore sarà disponibile da novembre su tutte le console, PC e iOS, proprio mentre Fortnite lancia la sua nuova stagione con protagonisti personaggi Marvel.

E sempre dentro al titolo Epic Games ci potrebbe essere un cambio radicale, il più importante di sempre, con la prossima stagione.

C’è chi prova, invece, a dire la propria per quanto riguarda i battle royale: avete già visto Naraka Bladepoint?