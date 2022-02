Lost Ark | Guida

Gli amanti dei videogiochi di ruolo action di massa online (MMOARPG, se preferite) da qualche settimana si stanno intrattenendo nelle lande di Lost Ark, che già da diverso tempo era disponibile nei mercati orientali, ma solo lo scorso 11 febbraio è arrivato anche in Europa e in Nord America.

Il gioco, disponibile esclusivamente su PC, è strutturato con un 2.5D isometrico con meccaniche soprattutto da PvE, in cui siete chiamati a esplorare un enorme mondo tutto da scoprire dove vi attendono una storia e personaggi creati anche dagli altri giocatori. Sono anche presenti delle meccaniche PvP, ma non sono preponderanti.

La nostra Giulia Garassino si è lanciata nell’avventura per noi e vi ha raccontato le sue impressioni a caldissimo: al momento, non abbiamo ancora fornito un voto definitivo perché il gioco va spolpato in più tempo e anche perché sono presenti diversi problemi tecnici ai server, decisamente congestionati. A riprova di ciò, l’arrivo in Occidente di Lost Ark ha fatto segnare dei record assoluti su Steam, che non accennano a placarsi.

Complice di questi numeri è anche la natura free-to-play del gioco, che permette a tutti di accedervi gratis. La monetizzazione avviene attraverso contenuti in-game acquistabili in modo facoltativo e, almeno per il momento, abbiamo trovato le sue meccaniche ben bilanciate e non tendenti al pay-to-win.

Vediamo allora le nostre guide per aiutarvi a muovere i primi passi nell’universo di Lost Ark, in modo che possiate orientarvi al meglio e far sentire la vostra potenza tonante anche agli altri videogiocatori!

Guide a Lost Ark

Ulteriori guide sono in lavorazione, questa pagina sarà aggiornata alla loro pubblicazione