Lost Ark: guida alle abilità

Il mondo di Lost Ark è un luogo pieno di minacce e pericoli da affrontare: per riuscire a sopravvivere e diventare i migliori in battaglia, sarà necessario avere bene a mente tutte le basi del combattimento.

Questo significa non solo familiarizzare con le classi e le loro relative statistiche, ma anche con le abilità uniche di ogni singola mossa speciale, che se utilizzerete a dovere potranno fare la differenza durante le battaglie.

In questa guida vi spiegheremo dunque in piccoli passi come funzionano le abilità di Lost Ark, così da farvi diventare in breve tempo maestri del combattimento.

Guida alle abilità

Ogni classe di Lost Ark possiede delle abilità che renderanno i personaggi completamente unici gli uni dagli altri: si tratta delle Identity Gauge, che serviranno a rendere completi i set di skill con un potere speciale.

Per esempio, lo Sharpshooter, specializzato in attacchi con archi e frecce, potrà evocare un falco per aiutarli in combattimento, mentre l’Artillerist, che avrà sempre con sé armi devastanti dalla lunga distanza, avrà la capacità di trasformarsi in una gigantesca torretta.

Tutte le classi possiedono abilità e skill che permettono loro di sfruttare al meglio il moveset e le statistiche a loro disposizione, ma spesso avranno a disposizione ulteriori attributi di cui sarà necessario tenere conto.

Non dovrete dunque semplicemente utilizzare quelle che ritenete essere le mosse più potenti, ma dovrete essere in grado di utilizzarle al momento giusto per ottenere i migliori benefici nelle vostre battaglie nel mondo di Arkesia.

Di seguito vi riporteremo tutti gli attributi che potreste ritrovare nelle descrizioni delle abilità, spiegandovi anche quali sono i loro rispettivi effetti:

Back Attack – Le abilità con questo attributo infliggeranno più danni se utilizzati per colpire i nemici alle spalle : la maggior parte delle classi possiede questo tipo di skill, ma noterete che alcune di esse le utilizzeranno più spesso.

– Le abilità con questo attributo infliggeranno più danni se utilizzati per : la maggior parte delle classi possiede questo tipo di skill, ma noterete che alcune di esse le utilizzeranno più spesso. Stagger – Questo attributo sarà di fondamentale importanza durante le vostre battaglie contro i boss: i nemici più potenti avranno infatti un’ulteriore barra di colore viola sotto quella della salute, che potrà esser e svuotata solo con attacchi Stagger . Una volta svuotata del tutto, il vostro avversario barcollerà e non sarà in grado di muoversi per un periodo di tempo limitato.

– Questo attributo sarà di fondamentale importanza durante le vostre battaglie contro i boss: i nemici più potenti avranno infatti un’ulteriore sotto quella della salute, che potrà esser . Una volta svuotata del tutto, il vostro avversario per un periodo di tempo limitato. Weak Point – Le abilità con Weak Point vi permetteranno letteralmente di mirare a uno dei punti deboli dei vostri avversari, consentendovi così di distruggerne le specifiche parti del corpo . La maggior parte dei nemici con questa caratteristica potranno essere incontrati durante l’endgame.

– Le abilità con Weak Point vi permetteranno letteralmente di mirare a uno dei punti deboli dei vostri avversari, consentendovi così di . La maggior parte dei nemici con questa caratteristica potranno essere incontrati durante l’endgame. Front Attack – A differenza del Back Attack, che fornisce bonus ai danni solo se colpite i nemici alle spalle, il Front Attack è l’attributo che vi spingerà ad affrontare a viso aperto il pericolo: le vostre abilità saranno potenziate dopo aver attaccato frontalmente gli avversari.

– A differenza del Back Attack, che fornisce bonus ai danni solo se colpite i nemici alle spalle, il Front Attack è l’attributo che vi spingerà ad affrontare a viso aperto il pericolo: le vostre abilità saranno potenziate dopo aver gli avversari. Counter – Si tratta di un semplice contrattacco, che vi consentirà di respingere i colpi nemici se utilizzato al momento giusto. Queste abilità potranno essere utilizzate anche contro specifici boss, ma bisognerà prestare attenzione: molti dei nemici più pericolosi saranno immuni a tale abilità.

Adesso che sapete come funzionano tutte le principali abilità di Lost Ark, avete gli strumenti necessari per analizzare attentamente le mosse dei vostri personaggi e fare la differenza in battaglia.