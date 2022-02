Lost Ark: guida alle classi e che classe scegliere

Come in ogni MMO che si rispetti, la scelta della classe per il nostro personaggio rappresenta un aspetto fondamentale in Lost Ark: questa decisione può richiedere molto tempo, dato che i giocatori vorranno riflettere su quale possa essere il set più adatto al proprio stile di gioco.

Ogni personaggio possiede infatti non solo statistiche uniche, ma anche abilità speciali che potranno fare la differenza, soprattutto quando gli utenti arriveranno alle fasi più impegnative del gioco: scegliere il personaggio più adatto alle nostre capacità è dunque fondamentale per sopravvivere.

Per questo motivo abbiamo deciso di proporvi la nostra guida alle classi in Lost Ark, grazie alla quale scoprirete le differenze fondamentali e scoprirete subito come realizzare il vostro personaggio perfetto.

Guida alle classi

La vostra partita in Lost Ark inizierà selezionando una tra cinque classi principali, ognuna delle quali potrà successivamente evolversi in classi avanzate. Dopo aver completato il prologo iniziale, il vostro personaggio raggiungerà automaticamente il livello 10 ed avrà istantaneamente la possibilità di selezionare una delle sue specializzazioni.

Prima di fare la vostra scelta, sarà dunque opportuno prendersi un po’ di tempo per capire quali sono i diversi punti di forza di ogni classe, che vi elencheremo di seguito:

Warrior – Il guerriero è lento e specializzato nei combattimenti corpo a corpo: abili nell’infliggere tanti danni, ma ha anche abbastanza resistenza da poterli ricevere. È una delle classi più bilanciate di Lost Ark.

– Il guerriero è lento e specializzato nei combattimenti corpo a corpo: abili nell’infliggere tanti danni, ma ha anche abbastanza resistenza da poterli ricevere. di Lost Ark. Martial Artist – L’artista marziale è una classe ancora più offensiva, concentrata solo ed esclusivamente sull’infliggere molti attacchi e in modo rapido.

– L’artista marziale è una classe ancora più offensiva, concentrata solo ed esclusivamente sull’infliggere Gunner – L’artigliere è la scelta ideale per chi ama combattere a larga distanza: i gunner sono infatti le classiche unità ranged , in grado di infliggere serie quantità di danni ma posizionandosi lontano dagli avversari.

– L’artigliere è la scelta ideale per chi ama combattere a larga distanza: i gunner sono infatti le classiche , in grado di infliggere serie quantità di danni ma posizionandosi lontano dagli avversari. Mage – Il mago non hanno certo bisogno di presentazioni: a differenza delle altre classi di Lost Ark, un mage può sfruttare le sue uniche abilità magiche sia per scopi offensivi che difensivi.

– Il mago non hanno certo bisogno di presentazioni: a differenza delle altre classi di Lost Ark, un mage può sfruttare le sue uniche Assassin – Un assassino è in grado di muoversi rapidamente e infliggere devastanti combo allo stesso tempo: si tratta di una classe adatta a chi vuole sconfiggere i nemici in pochi colpi e passare da un obiettivo all’altro.

Guida alle classi avanzate

Adesso che avete un’idea generale dei punti di forza relativi a ogni singola classe di Lost Ark, c’è un altro aspetto da considerare prima di poter fare la vostra scelta definitiva, ovvero comprendere a fondo le diverse specializzazioni.

Ogni classe di base potrà infatti trasformarsi in almeno due varianti avanzate, ma naturalmente potrete sceglierne solamente una dopo aver concluso il prologo. Proprio come sopra, vi spiegheremo facilmente quali sono le differenze per ogni singola classe avanzata.

Warrior – Trattandosi di una classe molto bilanciata, i giocatori potranno scegliere facilmente la propria specializzazione in base all’approccio che vorranno adottare. Il Berserker è specializzato nell’ infliggere danni , il Gunlancer è un tank in grado di resistere a una grande quantità di danni e il Paladin è il perfetto equilibrio tra attacco e supporto .

– Trattandosi di una classe molto bilanciata, i giocatori potranno scegliere facilmente la propria specializzazione in base all’approccio che vorranno adottare. Il è specializzato nell’ , il è un in grado di resistere a una grande quantità di danni e il è il perfetto . Martial Artist – Nel caso degli artisti marziali potrete scegliere tra ben 4 classi, ma non esistono differenze particolarmente degne di nota: cambierà semplicemente il modo in cui il vostro personaggio combatterà. Lo Striker si specializza in attacchi aerei e calci devastanti , il Wardancer utilizzerà potenti abilità elementali , lo Scrapper utilizzerà attacchi giganteschi per polverizzare gruppi di nemici e, infine, il Soulfist potrà scegliere tra attacchi ravvicinati o a distanza .

– Nel caso degli artisti marziali potrete scegliere tra ben 4 classi, ma non esistono differenze particolarmente degne di nota: cambierà semplicemente il modo in cui il vostro personaggio combatterà. Lo si specializza in , il utilizzerà potenti , lo utilizzerà per polverizzare gruppi di nemici e, infine, il potrà scegliere tra . Gunner – Anche per quanto riguarda il Gunner, il gameplay di base resterà praticamente identico, ma in base alla classe avanzata scelta cambierà l’arsenale che porterete in battaglia. Il Gunslinger potrà cambiare rapidamente armi da fuoco , l’ Artillerist avrà con sé razzi e armi estremamente potenti , il Deadeye avrà con sé tantissime armi per ogni occasione e, in conclusione, lo Sharpshooter utilizzerà efficacemente arco e frecce .

– Anche per quanto riguarda il Gunner, il gameplay di base resterà praticamente identico, ma in base alla classe avanzata scelta cambierà l’arsenale che porterete in battaglia. Il potrà , l’ avrà con sé , il avrà con sé tantissime e, in conclusione, lo utilizzerà efficacemente . Mage – La classe magica per eccellenza possiede solo due specializzazioni, ma entrambe estremamente diversa l’una dall’altra. Se vorrete concentrarvi sull’ infliggere danni , allora potrete scegliere il Sorcerous ; in caso contrario, puntate tutto sul Bard , il miglior supporto disponibile in Lost Ark.

– La classe magica per eccellenza possiede solo due specializzazioni, ma entrambe estremamente diversa l’una dall’altra. Se vorrete concentrarvi sull’ , allora potrete scegliere il ; in caso contrario, puntate tutto sul , il miglior disponibile in Lost Ark. Assassin – Anche gli assassini possiedono soltanto due specializzazioni, che pur non cambiandone il gameplay di base spingeranno i giocatori ad adottare approcci di combattimento diversi: il Deathblade utilizza tre lame per affettare i nemici e scappare, adottando una strategia hit-and-run, mentre lo Shadowhunter utilizzerà le tattiche dei mostri contro di loro, assumendo forme demoniche per scagliare contro di loro poteri oscuri.

Adesso che sapete come funziona ogni classe in Lost Ark, potrete prendervi tutto il tempo che vi serve e decidere quale personaggio è più congeniale al vostro stile di gioco, magari tenendo conto anche delle scelte effettuate dai vostri amici.