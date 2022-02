Lost Ark: consigli e trucchi per iniziare

Lost Ark si è già imposto in brevissimo tempo come uno degli MMO più popolari di sempre su PC: l’ultima produzione di Amazon Game Studios ha saputo entusiasmare tantissimi giocatori.

Trattandosi di una nuova esperienza multiplayer disponibile soltanto da pochi giorni, ma che ha già riscontrato molto successo, molti giocatori vorranno esplorare il mondo di Arkesia, ma potrebbero risultare intimiditi dalla potenziale curva d’apprendimento.

Se fate parte di questa categoria di utenti, niente panico: in questa guida vi sveleremo i migliori consigli per iniziare la vostra avventura in Lost Ark.

Consigli per iniziare

Completate le missioni principali

Quando ci si trova davanti ad un gioco nuovo, il primo consiglio che ci sentiamo sempre di darvi è quello di seguire attentamente le istruzioni che vi verranno affidate.

Lo stesso principio è valido naturalmente anche per Lost Ark: le quest del gioco non solo vi permetteranno di familiarizzare con la narrazione di questa nuova avventura, ma fungeranno anche come un vero e proprio tutorial iniziale.

Completate tutte le missioni iniziali e in breve tempo avrete a disposizione le informazioni necessarie per esplorare Arkesia nel migliore dei modi.

Inoltre, completando una delle missioni principali avrete accesso a un pet gratuito: questo animaletto vi aiuterà a raccogliere il loot, oltre a fornire alcuni piccoli buff ai vostri personaggi dopo averne aumentato il livello.

Aumentate di livello più personaggi

In Lost Ark avrete la possibilità di aumentare di livello sia il vostro personaggio che il vostro account. I vostri avatar partiranno sempre al livello 10 e avranno già alcune abilità sbloccate, e potrete farli crescere fino al livello 60.

Il livello dell’account funziona invece in modo diverso: potrà raggiungere al massimo il livello 50 e garantirà boost validi per tutti i personaggi, come vita extra e forzieri pieni di cristalli.

Per questo motivo, vi consigliamo di concentrarvi sull’utilizzo di più personaggi: così facendo non solo avrete la possibilità di testare a fondo i diversi gameplay, ma avrete maggiori possibilità di livellare l’account più facilmente.

Sperimentate con le abilità il più possibile

L’MMO di Amazon Game Studios premia la creatività dei giocatori e li incentiva a sperimentare il più possibile con le abilità sbloccabili. Non consigliamo quindi di utilizzare solamente più personaggi, ma di testarli a fondo fino a quando non troverete le combinazioni più congeniali per il vostro stile di gioco.

Per facilitarvi nell’impresa, Lost Ark ha deciso di rendere il reset delle abilità completamente gratuito: potrete dunque cambiare combinazioni tutte le volte che vorrete fino a quando non otterrete il risultato ideale.

Quando sceglierete le abilità da equipaggiare, tenete inoltre conto dei diversi attributi disponibili: se sfruttati al meglio in combattimento, questi permetteranno al vostro personaggio di avere sempre la meglio in battaglia.

Prestate attenzione alle valute

A differenza di quanto accade in molti altri giochi, Lost Ark metterà a vostra disposizione molteplici valute, ognuna delle quali servirà a un preciso scopo.

Le monete principali a cui dovrete prestare attenzione sono certamente l’oro e l’argento, che vi serviranno per acquistare oggetti, forgiarne di nuovi, riparare equipaggiamento o anche per sfruttare il viaggio rapido.

I cristalli sono invece la valuta necessaria per acquistare oggetti nel negozio online: le versioni «base» potranno essere sbloccate semplicemente completando missioni, obiettivi o con gli scambi, mentre le varianti «Royal» dovranno essere necessariamente sbloccate con soldi veri.

Esistono però molte altre forme monetarie che serviranno per piccoli precisi scopi, dunque prestate sempre attenzione alle quantità che vi saranno richieste per ogni attività.

Utilizzate il viaggio rapido

Arkesia è un mondo incredibilmente vasto e potrebbe rendervi difficoltoso viaggiare continuamente in aree completamente diverse. Fortunatamente, i Tripods vi consentiranno di poter eseguire il viaggio rapido all’interno dello stesso continente, facilitando notevolmente i vostri spostamenti.

Sarà necessario spendere una piccola quantità d’argento e avrete la possibilità di scegliere una delle zone pre-stabilite per il viaggio rapido: vi raccomandiamo di farlo ogni volta che ne avrete la possibilità.