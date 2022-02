Come salire di livello rapidamente in Lost Ark

Come in ogni gioco di ruolo che si rispetti, più i giocatori andranno avanti nella storia di Lost Ark e maggiormente vi sarà la possibilità di ritrovarsi ad affrontare sfide sempre più impegnative.

Anche dopo aver appreso a dovere tutte le principali abilità di ogni personaggio, in alcuni casi potrebbe fare comodo avere a disposizione alcuni vantaggi in più per il nostro avatar: per questo motivo potrebbe essere una buona idea concentrarsi sul guadagnare tanti livelli in breve tempo.

In questa guida vi spiegheremo dunque tutti i migliori trucchi per salire di livello rapidamente in Lost Ark, in modo da poter accedere più facilmente a tutti i contenuti che l’MMO di Amazon ha da offrirvi.

Come salire di livello rapidamente

Se vorrete guadagnare la maggiore quantità possibile di punti esperienza, allora la vostra migliore strategia è senza ombra di dubbio il completamento di tutte le quest di Lost Ark. Le missioni principali sono infatti in grado di consegnarvi una vasta quantità di punti XP, soprattutto se comparati a quanti ne otterreste uccidendo semplici nemici.

Per farvi un esempio, i semplici mob che incontrerete tenderanno a darvi solo 2 punti esperienza, mentre una quest principale accessibile al livello 25 ve ne darà ben 20mila. Non ignorate dunque alcuna missione e cercate di completarne il più possibile.

Sebbene le missioni della storia principale consegnino sempre una maggior quantità di esperienza, portare a termine le quest secondarie garantirà comunque maggiori possibilità di livellare più rapidamente, dato che otterrete sempre più punti rispetto al normale abbattimento dei nemici.

Ricordiamo che in Lost Ark potrete arrivare fino al livello 60, ma sarà a partire dal livello 50 che inizieranno i veri contenuti dedicati all’endgame: non appena raggiungerete questo obiettivo con il vostro primo personaggio, vi saranno consegnati due power pass che vi permetteranno di fare arrivare immediatamente a tale livello altri due avatar.

Si tratta dunque di ottimi strumenti da utilizzare per chi ama utilizzare più personaggi, tuttavia vi consigliamo di riflettere attentamente su quali classi vorrete scegliere, dato che non sarà più possibile ottenerne altri gratuitamente.

Non dimenticatevi inoltre di migliorare le vostre abilità dopo aver ottenuto un livello: dopo ogni level up riceverete infatti abbastanza punti per potenziare una delle vostre skill fino al livello 4. Anche diverse attività legate al commercio, come la pesca e le estrazioni minerarie, avranno a disposizione delle barre di esperienza specifiche, ma che aumenteranno soltanto grazie alle risorse ottenute eseguendo tali attività.