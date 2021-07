L’Italia vince EURO 2020: Xbox e PlayStation si congratulano

L’11 luglio 2021 sicuramente è una data che i tifosi della nazionale italiana di calcio non dimenticheranno facilmente, dato che l’Italia ha vinto EURO 2020 nella spettacolare finale contro l’Inghilterra.

Un’impresa che ha tenuto incollati allo schermo fino a notte fonda i tifosi di entrambe le nazioni: per questo motivo sia l’account ufficiale di eFootball PES 2021, videogioco ufficiale della competizione, che PlayStation e Xbox hanno voluto fare i loro complimenti agli azzurri.

Il titolo calcistico di Konami ha recentemente ricevuto un aggiornamento che apporta novità importanti in attesa del prossimo capitolo della serie.

La software house sta già preparando le prossime mosse per provare a battere FIFA il prossimo anno, tra le quali potrebbe esserci anche un lancio in formato free-to-play.

Tramite alcuni post sui loro account Twitter, i big dell’industria videoludica hanno voluto fare le loro congratulazioni agli azzurri, e ai tifosi italiani, per la convincente e spettacolare prestazione a EURO 2020 contro la nazionale inglese.

PES ha pubblicato una clip proveniente direttamente da eFootball PES 2021, in cui si vedono gli azzurri ed il capitano Giorgio Chiellini alzare la coppa in cielo:

UEFA EURO 2020™️ has its winner 🇮🇹🤩⚽️

It needed to go all the way to penalties but Italy have taken the title 🏆

🇮🇹 fans: one emoji to describe that feeling (if you can) 👇🤯#PES2021 pic.twitter.com/xtmJT2bVQY

— eFootball PES (@officialpes) July 11, 2021