PES 2022 gratis? La strategia di Konami per battere FIFA

Secondo un rumor giunto nelle ultime ore, eFootbal PES 2022 potrebbe essere protagonista di una nuova strategia da parte di Konami, pronta a lanciare il titolo sotto forma di free-to-play.

Il successore del precedente capitolo calcistico è prossimo alla consueta “sfida” con FIFA, e pare che in occasione del prossimo anno qualcosa sia destinato a cambiare radicalmente.

In attesa della nuova iterazione della serie, è arrivato un aggiornamento a sorpresa per il prodotto relativo al 2021, tutt’ora rappresentativo del franchise.

Se vi state chiedendo cosa eFootball PES 2022 avrà in serbo per voi, la beta gratuita saprà rispondere ad alcune delle vostre numerose domande.

Come menzionato in apertura, e stando a quanto affermato dai colleghi di VGC nel corso di una live trasmessa su YouTube, la new entry della serie calcistica potrebbe giungere in formato free-to-play.

Se confermata, si tratterebbe di una strategia in linea con il recente andamento del mercato, ricco di prodotti del genere a conquistare il pubblico con crescente regolarità.

Konami aveva già effettuato un cambio di rotta per l’IP, pubblicando il capitolo del 2021 sotto forma di Season Update e dimostrando una certa flessibilità nella gestione del franchise.

Rendendo il successore di eFootbal PES 2021 un gioco totalmente gratuito, si aprirebbe la possibilità di raggiungere un bacino d’utenza molto ampio, che consentirebbe di rientrare dei costi attraverso l’utilizzo delle microtransazioni.

Si tratta di una notizia del tutto priva di conferme ufficiali, ma decisamente plausibile se letta nell’ottica di “superare” quanto di buono sarà in grado di fare FIFA 22 adottando una strategia di rottura con il passato.

Vi ricordiamo che il reveal ufficiale del titolo targato Konami è atteso per il 21 luglio, e non è da escludere che il publisher possa cogliere l’occasione per smentire o confermare quanto affermato da VGC.

Intanto, il simulatore calcistico di EA Sports è stato al centro di una serie di leak relativi al logo e alle squadre disponibili nella prima build del prodotto.

La posizione dominante di FIFA 21 nella classifica italiana è stata recentemente conquistata da un’esclusiva PS5 che è riuscita a battere anche il granitico GTA V.

Nel mentre, abbiamo avuto modo di provare eFootball PES 2022 e dirvi come potrebbe inquadrarsi in ambito next-gen (evidenziando anche ciò che dovrà migliorare per l’occasione).