Aspettando PES 2022, ecco l’aggiornamento chiave di PES 2021

In queste ore, Konami ha spiazzato i fan del calcio con la pubblicazione a sorpresa di una open beta del suo prossimo titolo calcistico, quello che a conti fatti sarà PES 2022.

Nonostante il titolo del seguito di eFootball PES 2021 non sia stato ancora rivelato, i giocatori di tutto il mondo stanno provando con mano le potenzialità del nuovo gioco sportivo.

Sulle nostre pagine vi abbiamo già mostrato – anche nella nostra video anteprima – perché il nuovo PES potrebbe essere il primo, vero assaggio di next-gen calcistica.

Nell’attesa di scoprire tutti i dettagli del caso, Konami ha ora rilasciato un nuovo aggiornamento. Più nello specifico parliamo del pacchetto dati 7.00 e della patch 1.07.00).

Tra le novità più importanti, come segnalato nel sito ufficiale, segnaliamo gli stemmi delle squadre di club aggiornati, così come i modelli facciali, i ritratti dei giocatori, le immagini degli allenatori e i modelli degli scarpini aggiunti e aggiornati.

Anche i filmati e le animazioni sono stati riveduti e corretti, così come i dati specifici di alcune telecronache. Per quanto riguarda myClub è stata invece aggiunta l’opzione per selezionare le nazionali come Squadra base.

Infine, la nuova patch di eFootball PES 2021 porta varie migliorie generali in ciascuna delle modalità di gioco, al fine di migliorare l’esperienza complessiva.

Ricordiamo che per la stagione 2022/23 Konami si starebbe infatti muovendo con accordi di esclusività davvero sorprendenti, visto che il Napoli potrebbe essere disponibile unicamente su eFootball PES.

Tutti i dettagli della beta del cosiddetto New Football Game Online Performance Test, nella nostra notizia dedicata.

Se invece volete saperne di più sull’ultimo titolo calcistico Konami in attesa della nuova edizione recuperate subito la nostra ricca recensione, nel caso viva di rinfrescarvi la memoria.