LEGO Star Wars, spunta un leak di un set dedicato a Jedi Fallen Order

LEGO ama Star Wars, ma anche i videogiochi, perché sono ormai innumerevoli i set dedicati a saghe o personaggi famosi.

Basti pensare al lavoro fatto con la linea di Super Mario, che a breve accoglierà anche il pavido Luigi per omaggiare Luigi’s Mansion.

Uno degli ultimi è invece il bellissimo set di Horizon Forbidden West, anche quello comparso tempo fa in un leak e confermato di recente.

Uscito a stretto giro dal set di Sonic the Hedgehog, che è una vera trappola per nostalgici per quanto è bello.

Nella già sconfinata linea di LEGO Star Wars, già di suo enorme, pare che i set di prossima uscita siano dedicati a dei videogiochi di Guerre Stellari.

Precisamente Star Wars Jedi Fallen Order, con un set che farebbe da ponte anche per il sequel recentemente annunciato.

La notizia arriva da Promobricks, un noto blog tedesco dedicato a LEGO, che riporta una serie di articoli a tema Star Wars in uscita.

Tra questi c’è anche 75335 BD-1, questo il nome del set, che fa chiaramente riferimento al droide che accompagna Cal Kestis, protagonista di Jedi Fallen Order.

Il set di LEGO Star Wars compare in una lista di altri prodotti a tema in uscita nel 2022. Stando alla descrizione conterrà 1062 pezzi e, curiosamente, non contiene la minifigure del protagonista.

Il prodotto costerà €99.99, e sarà venduto a partire dall’agosto del 2022.

Il sequel del fortunato Jedi Fallen Order era stato confermato qualche tempo fa, insieme ad un’altra serie di videogiochi su Star Wars in sviluppo.

Per quanto riguarda LEGO Star Wars, di recente è stata finalmente annunciata la data di uscita di The Skywalker Saga, il videogioco definitivo per gli amanti delle Guerre Stellari a mattoncini.

LEGO potrebbe addirittura sfidare il prossimo FIFA, perché sarebbe in sviluppo un videogioco sportivo con le licenze dei mattoncini più famosi del mondo.