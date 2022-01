Star Wars Jedi Fallen Order 2 confermato, oltre a nuovi giochi di Star Wars

Star Wars Jedi Fallen Order è stata una bella sorpresa per i fan della saga di George Lucas, perché si è dimostrato un action adventure molto valido.

Un titolo che ha saputo rievocare l’epica e le scene d’azione tipiche della saga, in una struttura che ricorda quelle di un soulslike dei più amati.

Era già da un po’ che si parlava di un eventuale sequel del titolo di Respawn Entertainment, con addirittura un’idea di una data di uscita.

Jedi Fallen Order è tra i primi giochi gratis del 2022 di Twitch Prime Gaming, che vi consigliamo di riscattare al più presto.

E proprio in queste ore, non solo Electronic Arts ha confermato l’esistenza di Star Wars Jedi Fallen Order 2, ma Respawn Entertainment è al lavoro su altri due videogiochi ambientati nel mondo di Star Wars.

Gli autori di Titanfall si caricano quindi della responsabilità di portare avanti il mondo dei videogiochi di Guerre Stellari, con un impegno davvero notevole.

Con una nota pubblicata sul sito ufficiale, EA ha svelato quali saranno i piani di questi nuovi titoli, nonché i primi dettagli.

We’re excited to announce THREE new Star Wars games officially in the works from @Respawn. Read more and pass on what you’ve learned: https://t.co/pKZFHqDA1W pic.twitter.com/n1byCzaDtL — EA Star Wars (@EAStarWars) January 25, 2022

Stig Asmussen, game director di Respawn, sarà alla guida del team che pubblicherà il nuovo «action adventure della serie Star Wars Jedi», come viene definito nella nota. E non solo, perché altri due team lo accompagneranno.

Respawn si occuperà anche di uno shooter in prima persona, e il terzo titolo in questione è uno strategico sviluppato in collaborazione con il neonato studio Bit Reactor, entrambi ambientati ovviamente nell’universo di Guerre Stellari.

Il tutto insieme all’annunciato LEGO Star Wars the Skywalker Saga, che non sarà un tripla A, ma è sicuramente un titolo molto divertente ed appassionante per i fan.

Respawn Entertainment che ha dalla sua diverse responsabilità ormai, visto che sarà anche a capo dell’universo condiviso del mondo di Battlefield.