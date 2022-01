LEGO Star Wars The Skywalker Saga, ecco la data di uscita!

Abbiamo atteso molto, ma finalmente ora sapremo quando sarà possibile mettere le mani su LEGO Star Wars The Skywalker Saga, ultimo titolo della saga videoludica dei mattoncini danesi.

I videogiochi LEGO sono stati da sempre una bella serie di titoli per gli amanti delle costruzioni più famose del mondo, ispirata a franchise altrettanto celebri.

Sono tanti anni che LEGO Star Wars The Skywalker Saga si era fatto vedere in azione, ma dall’annuncio ad oggi era calato un po’ il silenzio su questa avventura definitiva.

Un videogioco che promette di raccontare, e raccogliere, tutti i nove film della saga di Guerre Stellari in unico pacchetto, con una fedeltà in salsa LEGO davvero piacevole.

Con un comunicato stampa divulgato come un fulmine a ciel sereno, e un nuovo trailer di gameplay che trovate poco più sotto, non solo abbiamo visto di nuovo in azione LEGO Star Wars The Skywalker Saga, ma finalmente sappiamo anche la data di uscita.

Il titolo promette di essere il videogioco più grande di sempre per quanto riguarda il mondo dei vidoegiochi LEGO e, come anticipato poco sopra, racconterà tutta la saga cinematografica di Star Wars.

Il LEGO Star Wars definitivo sarà pubblicato su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5, Nintendo Switch e PC, con una serie di edizioni limitate a corredo (che trovate qui sotto).

Con oltre 20 pianeti sbloccabili, il classico mix dei videogiochi LEGO fatto di esplorazione e combattimento, i giocatori potranno sbloccare oltre 300 personaggi.

Il tutto a partire dal 5 aprile 2022, quando LEGO Star Wars The Skywalker Saga sarà disponibile.

Nell’attesa di mettere le mani sul titolo, a questo indirizzo trovare una serie di screenshot per iniziare a sognare con gli occhi questa nuova avventura LEGO.

Mentre tutti speriamo che l’azienda danese si sbrighi a dare il via libera a questo set LEGO Ideas ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che è meraviglioso.