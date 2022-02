LEGO potrebbe sfidare FIFA con un gioco di calcio, pubblicato da 2K

FIFA non è più il solo gioco di calcio, ormai è chiaro. Quello che non ci aspettavamo è che anche LEGO si sarebbe buttata nella mischia, grazie a 2K.

Lo storico gioco sportivo di Electronic Arts è stato per tanti anni il re dei giochi di calcio, ma con il tempo sono spuntati molti contendenti.

Uno degli ultimi è UFL, produzione che punta tantissimo sul fotorealismo. Di recente abbiamo avuto modo di vederlo, e le premesse sono molto buone.

C’è solo un gioco che, di recente, è riuscito a scalzare FIFA 22 dal suo trono, ed è il discusso Leggende Pokémon Arceus.

Il prossimo rivale di FIFA sarà un videogioco LEGO. Una notizia che diamo con una certa sorpresa, e che arriva da un report in esclusiva di VGC.

Secondo le fonti del portale videoludico, 2K avrebbe firmato un contratto per rilevare la licenza dei videogiochi LEGO, e produrre una serie di titoli sportivi a tema.

Il publisher avrebbe firmato una partnership per una serie di giochi, con il coinvolgimento di Sumo Digital e TT Games, tra gli altri.

Sarebbe proprio Sumo Digital a dare il via a questa serie, proprio con un videogioco calcistico a tema LEGO. In seguito verrà lanciato anche un gioco di corse open world che fa il verso a Forza Horizon, sviluppato da Visual Concepts, autori di WWE 2K22.

Secondo le fonti di VGC, il piano di 2K è quello di riavere una sua linea di titoli sportivi, sfruttando al contempo l’enorme notorietà del brand LEGO.

Il gioco di calcio a mattoncini potrebbe essere lanciato in occasione del prossimo campionato del mondo, seguito dal titolo di corse citato sopra nel 2023.

In attesa che le parti in causa possano confermare, o smentire, questo rumor, possiamo deliziarci con LEGO Star Wars the Skywalker Saga, che finalmente ha anche una data di uscita.

Per quanto riguarda gli omaggi videoludici, invece, di recente è stato reso ufficiale il set LEGO di Horizon Forbidden West, che era apparso tempo fa.