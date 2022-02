Horizon Forbidden West è bellissimo, ma LEGO è ancora meglio

Aggiornamento, ore 15:35

Sony ha confermato l’uscita anche in Italia a maggio 2022, accompagnando all’annuncio un trailer che mostra il Collolungo LEGO in azione. Godetevelo!

Nella descrizione ufficiale diffusa dal publisher leggiamo:

«Progettato come set LEGO per adulti, il Collolungo LEGO di Horizon Forbidden West sfrutta geniali tecniche di costruzione per riprodurre la Macchina nei minimi dettagli e misura più di 34 centimetri d’altezza. Potete esporre il Collolungo su un supporto ispirato ai paesaggi di Horizon, che presenta elementi come un albero di betulla e un semaforo arrugginito. Il set include anche una minifigure LEGO di Aloy armata di arco e lancia, oltre a una Vedetta con l’occhio blu, giallo o rosso!»

Originale

Durante la giornata di ieri è scaduto l’embargo per le recensioni di Horizon Forbidden West, attesissimo sequel delle avventure di Aloy su console PlayStation.

Il gioco è un open world ricchissimo di qualità e che prende ed estende tutto quello che di buono faceva l’originale Horizon Zero Dawn.

Sulle pagine di SpazioGames abbiamo deciso di premiare il lavoro di Guerrilla Games con una valutazione davvero notevole, come potete leggere nell’articolo completo senza spoiler.

Ora, come riportato anche da Press-Start, è in arrivo il primo set LEGO ufficiale dedicato proprio a Horizon Forbidden West.

Seguendo le orme della gamma LEGO Super Mario e del recente set dedicato a Sonic, il LEGO di Forbidden West promette di essere davvero imperdibile per ogni fan che si rispetti.

Il set speciale di Horizon Forbidden West LEGO includerà 1.222 pezzi ed è atteso nei negozi a partire dal 22 maggio prossimo in America.

Il pacchetto sarà offerto al costo di 80 dollari (i pre-order non sono ancora disponibili). Al momento non è stato annunciato un eventuale rilascio in Europa, Italia inclusa.

Poco sotto, potete ammirare un notevole immagine a distanza ravvicinata dell’oggetto ormai montato in ogni sua parte (da notare i dettagli e le particolarità del set, davvero notevoli).

Il set include un Tallneck (il vero e proprio pezzo forte del set), una minifigure di Aloy, altre macchine e alcune decorazioni tipiche dell’universo di Horizon.

Ricordiamo in ogni caso che la calda accoglienza riservata al ritorno di Aloy ha convinto anche Hermen Hulst, l’ex Guerrilla ora a capo di PlayStation Studio.

L’appuntamento con Horizon: Forbidden West rimane fissato per il 18 febbraio su PS4 e PS5. Nel mentre, date una ripassata alla storia del primo capitolo, vi servirà sicuramente.