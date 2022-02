Le scocche colorate di PS5 nei negozi? Per ora si fanno aspettare

Sin dal lancio, molti giocatori avevano espresso il desiderio di poter cambiare la scocca della propria PlayStation 5 in modo da modificarne il colore.

Tra chi a cui proprio non andava giù la nuova colorazione bianca della next-gen di Sony, e chi avrebbe voluto semplicemente avere la possibilità di cambiare l’estetica della sua console, in tanti si erano espressi in favore dell’introduzione di altre scocche dai diversi colori da poter cambiare a piacimento.

Come sappiamo, in molti hanno quindi deciso di agire di propria iniziativa, trovando ogni modo per cambiare l’aspetto della propria PlayStation.

Per contrastare chi aveva deciso di mettere in commercio scocche non ufficiali, Sony aveva quindi deciso di crearne di proprie, in modo da accontentare gli utenti.

Al momento però, le scocche sono acquistabili solamente online, nello specifico sul sito ufficiale PlayStation, con le poche eccezioni che vi abbiamo raccontato qui per la rossa e la nera, rispettivamente su Amazon e GameStop. Tutto tace, invece, per l’arrivo nei negozi tradizionali.

Sony però aveva annunciato che a breve sarebbe arrivata la possibilità, per tutti coloro che volessero cambiare l’aspetto della propria PS5, di acquistare anche in altri store due delle colorazioni disponibili per i faceplate: Midnight Black e Cosmic Red.

La vendita, tuttavia, che sarebbe dovuta partire nella giornata del 18 febbraio, sembra essere stata rimandata.

Tramite VGC veniamo a sapere che sugli store PlayStation US e UK è apparso un avviso che posticipava l’espandersi della vendita di scocche ad altri negozi al prossimo mese di marzo.

Il messaggio che si leggeva precedentemente nello store UK era: «release generale a partire dal 18 febbraio», adesso rimpiazzato con: «release generale a partire dal 2 marzo».

Nello store US invece la data d’uscita sembra essere ancora più lontana, dato che si legge: «disponibile da noi adesso, a partire dal 31 marzo altrove».

