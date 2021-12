Cover e DualSense colorati PS5: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Dopo mesi di speculazioni e rumor, finalmente Sony ha annunciato la commercializzazione di nuove scocche colorate per PS5, sia in edizione standard che digital, accompagnate dai relativi DualSense. Come in precedenza, le nuove tonalità, ispirate dalla galassia, saranno Starlight Blue, Galactic Purple, Nova Pink, Midnight Black e Cosmic Red.

Si tratta delle uniche cover ufficiali realizzate da Playstation per PS5, dotate del livello qualitativo che ci si aspetta da un prodotto del genere. Applicarle è piuttosto semplice e consiste nella rimozione della scocca bianca originale, ancorata da appositi fermi a incastro, e successivamente effettuare l’operazione inversa con la nuova cover.

Per abbellire e uniformare la vostra postazione, potreste anche acquistare i nuovi DualSense con il medesimo colore. Ovviamente, i DualSense mantengono tutte le caratteristiche chiave che hanno reso l’originale piuttosto apprezzato ed innovativo, come l’implementazione del feedback aptico e dei grilletti adattivi, in grado di immergere maggiormente i giocatori all’interno dell’azione a schermo.

Le nuove scocche per PS5 e DualSense colorati saranno lanciati il prossimo gennaio. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati ai prodotti, è quello di prenotarli sin da ora, così da averli comodamente a casa vostra per il Day One. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.