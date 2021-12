PS5, ora è ufficiale: arrivano scocche colorate e tanti nuovi DualSense

Dopo i rumor dei giorni scorsi, c’è l’ufficialità: PlayStation 5 avrà le sue scocche colorate che vi permetteranno di modificare il colore rispetto al bianco standard che abbiamo visto al lancio della console.

In questi mesi i possessori di DualSense lo hanno chiesto a gran voce, tanto che finalmente i loro desideri sono stati esauditi.

Vero anche che la notizia era nell’aria da settimane, con tanto di brevetto, tanto che tanti addetti ai lavori erano pressoché certi che un annuncio ufficiale era alle porte. Poco sotto, il video dedicato ai nuovi modelli colorati di DualSense:

Qui di seguito, invece, un video di presentazione delle scocche colorate per console PlayStation 5:

Le nuove tonalità, ispirate dalla galassia – secondo la descrizione – saranno rossa, azzurra, blu, rosa e nera (quest’ultimo, il colore più richiesto fino a oggi da tutta la community PlayStation e non solo).

Ad accompagnare il lancio, previsto per il 21 gennaio 2022, saranno anche i DualSense colorati abbinati, cosa questa che renderà quindi ancora più ampio il ventaglio di scelte per i futuri possessori di console PS5 (scorte permettendo, ovviamente).

Stando inoltre a quanto condiviso su Twitter da Takashi Mochikuzi di Bloomberg, in Giappone le scocche PS5 saranno vendute a un prezzo pari ai nostri 50 euro, mentre per l’America sono stati segnalati 55 dollari (attendiamo conferme per quanto riguarda il mercato nostrano).

Poco più in basso, trovate una bellissima gallery dedicata che mostra le nuove scocche e i DualSense:

Ricordiamo che già partire dall’uscita della console qualcuno ha inziato a offrire sul mercato scocche colorate non ufficiali, cosa questa che ha messo Sony sul piede di guerra.

Anche altre compagnie private, come ad esempio Dbrand, hanno con il tempo tentato di costruirci un vero e proprio business, ribadendo che, al di fuori delle minacce legali, l’importante era comprarla da loro.

Vero anche che la prima edizione delle Darkplate di colore nero si era rivelata un successo, ottenendo il tutto esaurito nel giro di poche ore, sebbene ora con l’annuncio delle scocche colorate ufficiali la musica è sicuramente destinata a cambiare.