Scocche nere ufficiali di PS5 ridicolizzate dall’azienda a cui Sony aveva fatto causa

Già al lancio di PlayStation 5 molti videogiocatori avevano espresso il loro disappunto riguardo la mancata possibilità di poter acquistare scocche di colore diverso da quello della next-gen targata Sony.

Qello di PS5 è, infatti, un design decisamente particolare, che spicca sicuramente anche a causa della colorazione prevalentemente bianca.

Il colore scelto per la nuova console ammiraglia di Sony è sicuramente divisivo poiché spezza con i tradizionali nero e grigio delle precedenti generazioni.

Molti hanno quindi deciso di fare di propria iniziativa e si sono ingegnati in ogni modo per cambiare il colore delle cover delle proprie console.

C’è stato anche chi ha deciso mettere in commercio delle scocche nere sfidando Sony che alla fine è dovuta anche agire per vie legali.

L’azienda in questione è Dbrand, che mesi fa aveva creato un vero e proprio business di cover PS5 dalla colorazione “Midnight Black“, vendita che è stata prontamente interrotta dal colosso nipponico.

Adesso come sappiamo Sony ha deciso di ufficializzare l’arrivo di nuove scocche originali per PS5 dai colori più disparati, e ha ricevuto delle dure critiche dalla stessa Dbrand.

A quanto pare il “Midnight Black” originale targato Sony non sarebbe un vero e proprio nero, ma un “dark blue“.

Ad accorgersene un utente su Twitter, Cinco9_, il quale ha condiviso una foto della sua cover ufficiale nera lamentandosi del colore non conforme alla descrizione.

Ed è a questo punto che interviene Dbrand ripostando il tweet e commentando con un tagliente: «ecco che si scopre che non puoi capire con le cause legali il colore nero».

lmao turns out you can't sue your way into figuring out the color black https://t.co/9xmflIc0xp

— dbrand (@dbrand) January 22, 2022