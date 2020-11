PS5 e le scocche colorate: scoppia la mania del fai-da-te

Le scocche di PS5 sono diventate un vero e proprio “caso”, nato con la questione del sito PlateStation 5, il quale aveva offerto la possibilità di mettere mano a delle placche colorate per personalizzare la propria console.

Come saprete, il portale si è visto costretto a bloccare il progetto, ribattezzato poco prima con il nome di CustomizeMyPlates.com. Le versioni dei faceplate – offerte in cinque colorazioni diverse – erano vendute al costo di soli 39,99 dollari, con la possibilità di spedizione anche all’estero, compresa Italia inclusa.

Una PS5 nera custom.

Ora, con PlayStation 5 nei negozi, sono in molti ad essersi attrezzati con veri e propri metodi fai-da-te, per rendere il faceplate della console più attraente di quanto già non sia.

Online sono apparsi infatti nuovi tentativi di vere e proprie PS5 custom, con tanto di colori scelti dai vari possessori della console: abbiamo la console blu metallizzato, quella a tema Spider-Man e persino un DualSense in color rame.

Poco sotto, alcuni tentativi decisamente riusciti pubblicati su Reddit:

Al momento in cui scriviamo, Sony non ha ancora rivelato nulla circa eventuali scocche ufficiali di colore diverso, utili a personalizzare la propria PS5. Resta il fatto che la sua colorazione base – ossia bianca e nera – resta più che convincente (ed elegante) secondo il punto di vista di chi scrive.

PlayStation 5 è disponibile in Europa dal 19 novembre scorso, nella sua doppia versione con e senza lettore ottico. Al momento, non è possibile acquistare la console a causa della fine delle scorte in tutto il mondo.

Su SpazioGames trovate una comoda pagina unica di riepilogo sui contenuti a tema PS5, realizzati dalla redazione per aiutare i nostri lettori a capire tutto ciò che serve sapere sulla nuova console Sony!