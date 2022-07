L’altro gioco “più piccolo” rinviato da Ubisoft era in realtà Assassin’s Creed, svela Bloomberg

Nelle scorse ore ci sono state davvero tante notizie legate a Ubisoft, in virtù della chiamata con gli investitori in cui la compagnia guidata da Yves Guillemot ha annunciato anche il rinvio del suo Avatar: Frontiers of Pandora.

Le novità sono state, in realtà, molte di più, tra la cancellazione di alcuni progetti e – hanno svelato fonti estere vicine ai team di sviluppo – un piano che vuole rivedere le spese per il futuro.

È insomma tempo di grandi manovre, ma i più attenti avranno notato che la nota diramata con la pubblicazione dei dati fiscali relativa al rinvio di Avatar parlava anche del rinvio di un altro gioco ancora annunciato. Il documento citava un «gioco più piccolo ancora non annunciato», intendendo che questo fosse di scala ridotta rispetto ad Avatar. La nota testata Bloomberg e, in particolare, il giornalista Jason Schreier hanno svelato che questo progetto non annunciato è in realtà un nuovo Assassin’s Creed.

Yesterday, Ubisoft said in addition to Avatar it's delayed a "smaller unannounced premium game." That game is Assassin's Creed Rift, Bloomberg News has confirmed, bumped from February to spring. Leaves Ubisoft with an anemic lineup for this fiscal year https://t.co/l8isA17bUm — Jason Schreier (@jasonschreier) July 22, 2022

Da molto tempo sentiamo parlare di indiscrezioni sul futuro della saga, che secondo Schreier segue due binari: la piattaforma Assassin’s Creed Infinity, che dovrebbe essere live service, e un nuovo gioco più tradizionale, ma meno imponente di Assassin’s Creed Valhalla (lo trovate su Amazon, se volete rimettervi in pari con la saga).

Anzi, questo progetto – che avrebbe il nome in codice di Assassin’s Creed Rift – sarebbe nato proprio come costola del gioco di Eivor, e sarebbe ambientato in Medio Oriente.

Secondo quanto appreso da Bloomberg da una fonte vicina al team di sviluppo, che ha chiesto di rimanere anonima, il titolo era atteso per il prossimo mese di febbraio, ma è stato rinviato alla più generica primavera. Il documento di Ubisoft, in effetti, parlava di un rinvio non meglio precisato all’anno fiscale 2023-2024 (che va da aprile 2023 a marzo 2024).

Sappiamo comunque che Ubisoft terrà il suo Ubisoft Forward il 10 settembre e ha già confermato che in quel mese – non sappiamo ancora se proprio in quell’evento – scopriremo anche il nuovo Assassin’s Creed. Plausibile, allora, che il gioco con nome in codice Rift possa venire annunciato proprio allora.

La compagnia sta anche celebrando i primi 15 anni di Assassin’s Creed con iniziative che coinvolgono i giocatori e con prodotti a tema, come la linea gaming firmata da SecretLab. I successi del passato, insomma, sono nel cuore degli appassionati: per cosa succederà agli Assassini in futuro, invece, vediamo cosa ci attenderà.