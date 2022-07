Ubisoft ci svela quando scopriremo il futuro di Assassin’s Creed

Sembrerebbe ormai sempre più vicino il momento di scoprire cosa potremo aspettarci dai prossimi Assassin’s Creed: Ubisoft ha infatti annunciato di essere pronta a svelarne «il futuro».

Assassin’s Creed Valhalla (potete acquistarlo in consegna rapida su Amazon) si è rivelato un incredibile successo commerciale, portando la celebre IP a raggiungere risultati record mai visti prima per il franchise.

E mentre il publisher si prepara a chiudere definitivamente i ponti con il passato e spegnere i server di diversi giochi passati, tanto che diversi fan hanno deciso di organizzare dei funerali a tema, il brand di Assassin’s Creed sembra pronta ad accogliere intriganti novità in vista.

Con un comunicato rilasciato a pubblico e stampa per annunciare i risultati del Q1 finanziario, all’interno del quale è stato annunciato anche il rinvio a sorpresa di Avatar Frontiers of Pandora, la compagnia dichiara che a settembre i fan dovranno aspettarsi grandi novità.

In una nota rilasciata all’interno del paragrafo «Q1 Activity», che potete consultare voi stessi integralmente al seguente indirizzo, l’azienda sottolinea infatti di aver avviato una campagna di marketing per celebrare il 15esimo anniversario di Assassin’s Creed.

Durante tutta l’estate, i fan potranno infatti divertirsi con differenti iniziative a tema sui vari canali di Ubisoft, fino ad arrivare a settembre quando sarà svelato «il futuro di Assassin’s Creed» durante un evento speciale.

In una nota separata all’interno dello stesso comunicato, la compagnia ha anche annunciato che un nuovo evento Ubisoft Forward si svolgerà proprio il 10 settembre, durante il quale ci saranno news e aggiornamenti sui diversi giochi in sviluppo.

Tuttavia, considerando che l’evento è stato menzionato in una nota a parte, non è chiaro se sarà proprio questa l’occasione per scoprire il futuro di Assassin’s Creed o se ci sarà un ulteriore presentazione dedicata ed esclusiva al franchise: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Potrebbe dunque essere arrivato il momento di svelare ufficialmente Assassin’s Creed Rift al grande pubblico: si sono rincorse infatti numerose voci su questo ipotetico nuovo capitolo, che sarebbe ambientato a Baghdad.