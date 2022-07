Per i 15 anni di Assassin’s Creed ecco l’esagerata sedia gaming che vi proietta nell’Animus

Da qualche giorno Ubisoft sta celebrando i primi 15 anni del suo Assassin’s Creed, la celebre serie dedicata alla missione degli Assassini, da Altair in giù. Tra le diverse iniziative che stanno animando le giornate dei fan troviamo ora anche una nuova collezione di sedie gaming firmate dal noto marchio SecretLab, che ha deciso di creare una livrea apposita per il gioco.

Come potete vedere sul sito ufficiale, la sedia (una versione speciale della Titan Evo 2022) propone una livrea con toni di bianco e rosso, che riprendono proprio il costume degli Assassini protagonisti del franchise. A giganteggiare, oltre ad alcune texture che richiamano invece l’Animus, è soprattutto il logo, anche in questo caso in rosso su campo bianco.

La sedia e il tappeto per la scrivania pensati da SecretLab per celebrare i 15 anni di Assassin's Creed

Sul retro, interamente in campo bianco a contrasto con il grigio dei lati, troviamo il logo degli Assassini circondato dalle sue diverse varianti viste nel corso della saga, a seconda dell’epoca storica.

L’effetto, va da sé, è davvero bello da vedere e potrebbe fare molto gola agli appassionati che hanno seguito le vicende di Ezio Auditore, Eivor e compagni.

Come immaginerete, essendo SecretLab una firma non particolarmente economica, il costo è abbastanza alto: parliamo di 624 euro, con la sedia che è attualmente in pre-ordine e ha già visto venire venduto il 69% dello stock previsto. Le spedizioni sono stimate per circa il 26 agosto, riferisce il produttore.

Se siete interessati, potete prenotare la sedia o vederla più nel dettaglio direttamente a questo indirizzo.

Il tappetino per la scrivania con tutti gli accessori

A farle compagnia, per completare la postazione del perfetto Assassino, è anche il tappetino per la vostra scrivania da gioco. Anche in questo caso, SecretLab ha scelto la stessa palette di colori, con il grigio che domina: gli inserti che richiamano l’Animus sono in bianco, il logo degli Assassini è a contrasto in toni rossi, così come le finiture laterali e il logo SecretLab.

Lungo 1,5 metri, questo tappetino costa 99 euro e la sua spedizione è stimata per il 4 novembre circa dal produttore. Anche in questo caso, se volete vederlo meglio o pianificate di prenotarlo, potete trovarlo direttamente a questo indirizzo.

Per il set completo la spesa supera ampiamente i 700 euro, ma siamo piuttosto certi che i molti fan di Assassin’s Creed non si lasceranno spaventare troppo dalla cifra, contando tutte le imprese che hanno già affrontato all’interno della saga.