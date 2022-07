Un nuovo Splinter Cell è stato cancellato, insieme ad altri 3 giochi Ubisoft

La giornata odierna è stata sicuramente ricca di grandi annunci in casa Ubisoft, molti dei quali si sono rivelati purtroppo negativi: la compagnia ha infatti svelato di aver cancellato ufficialmente 4 nuovi giochi in lavorazione, incluso un nuovo capitolo di Splinter Cell.

Vogliamo tranquillizzare fin da subito i nostri utenti: pur trattandosi di una perdita considerevole per il futuro del franchise, non si tratta del già annunciato Splinter Cell Remake, bensì dell’episodio in VR ispirato alla saga di Sam Fisher (potete recuperare Splinter Cell Blacklist su Amazon).

Dopo aver già annunciato il rinvio a sorpresa di Avatar Frontiers of Pandora, per il quale i fan dovranno aspettare molto a lungo, la compagnia ha infatti svelato di aver ufficialmente messo la parola fine a diversi titoli in produzione.

I titoli in questione sono dunque Splinter Cell VR e Ghost Recon Frontline, il battle royale free-to-play che non aveva mai realmente convinto fino in fondo pubblico e critica. Ci sarebbero stati inoltre altri due titoli cancellati, che però il publisher non aveva ancora svelato al grande pubblico.

Come riportato da GameSpot, l’azienda non ha voluto comunicare quali erano questi ulteriori misteriosi progetti che non vedranno mai la luce del giorno: non sappiamo dunque se si trattasse di IP inedite o nuovi capitoli di brand già esistenti.

Inoltre, Ubisoft non ha ancora voluto fare alcun commento ufficiale che spiegasse come mai si sia resa necessaria la cancellazione di ben 4 giochi: si tratta di un evento decisamente insolito, sul quale resteranno inevitabilmente molti punti interrogativi.

Considerando che già tempo fa si è chiacchierato molto sulla possibilità che Ubisoft potesse essere acquisita, il sospetto è che la compagnia potrebbe aver deciso di fare «tabula rasa» di tutti quei progetti considerati superflui, in vista del potenziale passaggio di consegne.

Si tratta però naturalmente solo di un ipotesi e nessuno sa attualmente con certezza come mai ben 4 giochi, incluso Splinter Cell VR, siano stati cancellati. A parte la stessa Ubisoft, naturalmente.

Ad ogni modo, ricordiamo che oggi non è stata soltanto una giornata di notizie negative per i fan della compagnia: gli appassionati di Assassin’s Creed a breve potranno scoprire quale sarà il futuro della saga.