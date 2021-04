Lady Dimitrescu, che succederebbe se ci calpestasse davvero? Il video

A partire dal reveal di Resident Evil Village i giocatori sono rimasti irrimediabilmente colpiti dal personaggio di Lady Dimitrescu, l’imponente vampira che è riuscita a ritagliarsi un posto tutto suo, quasi autonomo rispetto all’hype per il titolo, aiutando i fan a ingannare l’attesa.

Ciò che ha subito colpito del nuovo villain della saga Capcom, oltre al look da vera e propria dark lady, è stata la sua altezza.

Nel primo trailer diffuso dalla software house giapponese l’abbiamo vista piegarsi per riuscire ad attraversare le porte, e abbiamo avuto la conferma che le sue dimensioni siano effettivamente notevoli.

I fan sono rimasti sorpresi dalla rivelazione di Tomonori Takano, art director del gioco, e i più fortunati hanno avuto modo di “toccare con mano” la temibile vampira grazie a un accessorio promozionale esposto all’interno di una catena di negozi giapponese.

L’altezza dell’inquietante Alcina (scarpe e cappello inclusi) risulta davvero notevole, al punto da spingere lo youtuber Kile Hill, come riportato da DualShockers, a chiedersi cosa potrebbe succedere se dovesse riuscire a calpestarci,

Kile Hill possiede delle notevoli conoscenze in ambito scientifico e all’interno del video ci fornisce un’analisi approfondita di quello che accadrebbe se dovessimo trovarci in una situazione del genere, schiacciati dal peso del male (e dei tacchi).

Lo youtuber ha basato i suoi calcoli su un ipotetico BMI (Body Mass Index) di Lady Dimitrescu che lo avrebbe aiutato a dedurne il peso, essendo già in possesso dei dati relativi all’altezza.

Hill ha precisato che, a causa delle dimensioni davvero fuori misura della vampira non è riuscito ad effettuare un calcolo del tutto attendibile, limitandosi a «basarsi su una stima parziale».

Dopo aver trovato un indice di massa corporea “realistico”, sarebbe arrivato alla conclusione che il peso di Lady Dimitrescu dovrebbe aggirarsi intorno ai 450 pound, circa 204 kg.

Come potete vedere nel video, gli effetti di un “colpo di tacco” inferti su un cranio umano (seppur di silicone, ma poco importa visto il peso) sarebbero inevitabilmente fatali.

Stando ai calcoli fatti da Hill, la pressione generata (scarpe incluse) sarebbe superiore a quelle necessaria per forare l’acciaio.

L’algida vampira continua a far parlare di sé non solo dal punto di vista fisico, ma anche da quello anagrafico. Sembra infatti che il modo in cui molti si sono abituati a pronunciare il suo cognome non sia quello corretto, come indirettamente confermato da Capcom.

I puristi della saga non devono temere l’introduzione del nuovo villain (se non dal punto di vista fisico): sembra infatti che l’amato personaggio, così come le sue figlie siano coerenti con la lore della fortunata e longeva serie dello studio giapponese.

La software house nipponica ha recentemente pubblicato una nuova demo a tempo limitato del survival horror di prossima uscita, in attesa della versione dimostrativa in uscita solo cinque giorni prima del gioco, che farà il suo debutto su console old-gen, next-gen, PC e Google Stadia il 7 maggio.