Lady Dimitrescu e le figlie sono coerenti con la lore di Resident Evil

Lady Dimitrescu e le figlie sono state oggetto di meme, cosplay e tanto amore da parte della community, non sempre apprezzato da Capcom.

Tuttavia, una volta superato l’effetto wow che ha circondato la presentazione di questi personaggi, rimarrà la loro coerenza con la lore di Resident Evil, ovvero il senso che avranno e la capacità di cui godranno nell’innestarsi nella mitologia di una serie che ha bene o male sempre avuto i piedi ben piantati a terra.

Il producer Peter Fabiano ha voluto fornire rassicurazioni da questo punto di vista in un commento affidato alla rivista ufficiale PlayStation inglese.

«Dimitrescu e le sue tre figlie rastrellano tutte ciò che potreste aspettarvi dalla lore dei vampiri. Non diremo che questo è ciò che sono, ma certamente c’è qualcosa che sembra sovrannaturale riguardo a quello che sta succedendo. Non vogliamo spoilerare troppo la storia ma quello che posso dire è che le creature calzano tutte nel contesto del mondo di Resident Evil. Possiamo assicurarvi che Resident Evil Village tiene in considerazione il mondo complessivo e la storia della serie».

Per questo motivo, al di là di qualche volo pindarico che avevamo già intravisto in Resident Evil 7 e nei trailer di Village, i fan potrebbero dover stare tranquilli in vista del lancio di maggio.

A destare sospetto, al punto da far pensare che si tratti di una variante del Nemesis o di Mr. X, è in particolare l’altezza di Lady Dimitrescu, dettaglio su cui vige ancora riserbo.

Quello che è trapelato, al contrario, è una mappa che svela tutte le ambientazioni che potremo visitare nel gioco; un leak da consultare ovviamente a vostro rischio e pericolo.

Al di là di questo leak, Capcom ha confermato che Resident Evil Village sarà molto più grande rispetto al precedente capitolo.