Resident Evil Village, svelata la demo a tempo limitato: ecco le date

Capcom ha annunciato la nuova demo a tempo limitato di Resident Evil Village, il suo nuovo survival horror.

A margine del Resident Evil Showcase andato in onda questa notte, la software house giapponese ha presentato la seconda versione dimostrativa del titolo.

Una prima demo, lo ricordiamo, era stata annunciata e pubblicata immediatamente al termine dello Showcase originale.

Questa seconda demo è già stata confermata come tratta dal gioco completo e molto più rappresentativa dei suoi contenuti.

Diversamente da Maiden, questa demo sarà a tempo limitato come capitato di recente con il remake di Resident Evil 2 e verrà offerta in tre tronconi.

Una nuova demo completa sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam per PC e Google Stadia in streaming.

Queste le date:

Dalle ore 02:00 del 2 maggio

Alle ore 02:00 del 3 maggio

Tale versione sarà giocabile soltanto per un totale di 60 minuti per esplorare sia il villaggio che l’area del Castello Dimitrescu.

Si potrà giocare in entrambi oppure sceglierne soltanto uno ed approfondirlo in maniera esclusiva, ma non è finita qui.

Su PlayStation 4 e PlayStation 5 sarà possibile giocare in accesso anticipato due demo di 30 minuti in una finestra di sole otto ore, per celebrare l’ottavo capitolo della saga di Resident Evil, che potrà addirittura essere oggetto di stream.

La demo Village sarà disponibile dalle 19:00 del 18 aprile alle 03:00 del 19 aprile

sarà disponibile alle 03:00 del 19 aprile La demo Castle arriverà il 25 aprile alle ore 19:00 e terminerà alle ore 03:00 del 26 aprile.

Da oggi su PS4 e PS5 sarà garantita l’opportunità di effettuare il pre-load della demo in modo da farsi trovare pronti al lancio.

I due segmenti andranno poi a comporre la versione dimostrativa che sarà messa a disposizione dei gamer a prescindere dalla piattaforma.

Contrariamente a quanto speravano i giocatori, questa nuova demo non sarà dunque lanciata stanotte ma bisognerà portare un altro po’ di pazienza.

Resident Evil Village è in arrivo il 7 maggio e la seconda versione dimostrativa sarà fornita in pratica soltanto alcune ore prima del lancio.

Non si è trattato del solo annuncio della nottata del Resident Evil Showcase, dal momento che è stata esibita una nuova modalità Mercenari progettata appositamente per il nuovo capitolo.

In aggiunta, il film reboot Resident Evil Welcome to Raccoon City ha terminato le riprese e si è dato il via alla post-produzione in cui verranno introdotti gli zombie con la computer grafica.

Inoltre, è stata fissata a giugno l’uscita di Resident Evil Infinite Darkness, la serie Netflix ambientata dopo i fatti di Resident Evil 4.

E, a proposito di Resident Evil 4, è stato annunciato un remake per la realtà virtuale che sarà disponibile solo su Oculus Quest 2.