Lady Dimitrescu cartonato a grandezza reale per il lancio di RE Village

L’altezza di Lady Dimitrescu, il nuovo iconico villain di Resident Evil Village, ha sicuramente colpito particolarmente i giocatori in attesa dell’ottavo capitolo della saga survival horror.

Da quando Capcom decise di svelare ufficialmente la sua vera altezza, il web si è letteralmente scatenato, sottolineando non solo quanto il design fosse sicuramente azzeccato ma generando meme di tutti i tipi.

Recentemente anche PlayStation ha voluto dare un’idea più chiara dell’altezza della vampira di Village, confrontandola con due donne reali.

E se nonostante tutto ciò non aveste le idee chiare su quanto Lady Dimitrescu sia effettivamente alta, TheGamer adesso riporta che alcuni negozi di videogiochi in Giappone hanno ricevuto un particolare accessorio promozionale che toglie ogni dubbio.

Un cartonato promozionale di Lady Dimitrescu permette di ammirarne le dimensioni reali.

Per pubblicizzare l’imminente lancio di Resident Evil Village, è stato infatti realizzato un cartonato di Lady Dimitrescu in dimensioni reali: ogni giocatore potrà dunque sentirsi momentaneamente come Ethan Winters, prendendo atto dell’altezza impressionante.

Potete ammirare anche voi la grandezza di Lady Dimitrescu grazie a questa foto scattata all’interno di uno di questi negozi, che vi permetterà anche di confrontarla con alcuni visitatori:

Le impressionanti dimensioni reali di Lady Dimitrescu.

Riteniamo che vederla dal vivo abbia certamente un altro effetto piuttosto che immaginarla attraverso i trailer e le immagini finora diffuse.

Non ci resta che aspettare l’uscita del gioco, prevista per il 7 maggio 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, per poterla vedere anche noi di persona.

Capcom giustamente vuole sfruttare il più possibile l’incredibile popolarità del personaggio, le cui reazioni hanno colpito anche gli sviluppatori, pur non sempre in senso positivo.

La sua altezza è stata commentata anche da altri big player dell’industria dei videogiochi, trascinati anche loro dall’entusiasmo dei fan riguardante il nuovo villain della serie.

Anche il sito di Silent Hill è stato invaso da un meme riguardante la sua altezza, in cui viene ricordato che c’è uno storico personaggio della serie che aveva «impressionato» i fan per primo.