Resident Evil Village, Capcom svela l’altezza di Lady Dimitrescu

Capcom ha svelato l’altezza di Lady Dimitrescu, uno dei personaggi più amati di Resident Evil Village dopo il reveal di metà gennaio.

Il personaggio è stato subito apprezzato dalla community, che ha dato il via ad un messaggio lavorio di fanart e meme simile a quello di Bowsette di qualche tempo fa nella scena Nintendo (e non solo).

Qualcuno aveva già provato ad elaborare, dati alla mano, l’altezza sovrumana del personaggio ma adesso la casa giapponese ha fugato ogni dubbio.

A pensarci in particolare è stato l’art director Tomonori Takano, che si è occupato tra le altre cose di definire l’amata Dimitrescu.

Your love for Lady Dimitrescu is loud and clear. 👒

Here's a message from our RE Village art director Tomonori Takano, along with a very curious fact you may have wondered about: pic.twitter.com/Lj4m5pN2dJ

— Resident Evil (@RE_Games) February 2, 2021