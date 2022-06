Non solo Xbox Game Pass, la saga di Persona arriva su nuove piattaforme

Tra gli annunci dell’evento Microsoft in collaborazione con Bethesda c’è stata anche una bomba per gli amanti dei JRPG: alcuni titoli della saga di Persona arriveranno su Xbox Game Pass.

Tra cui anche il maestoso Persona 5 Royal (lo trovate anche su Amazon), il capitolo che insieme all’edizione originale ha reso la saga di Atlus famosa in tutto il mondo.

Una novità che è arrivata insieme alla presenza di tantissimi altri titoli (tra cui delle perle che dovete recuperare), e che farà la gioia di tutti quei giocatori appassionati di Persona.

L’arrivo di Persona su Xbox Game Pass è stato sicuramente un bel colpo di scena, ma sicuramente non l’unico di una serata che ha saputo regalare tanti contenuti.

Come detto, è stato confermato il supporto di Atlus ad Xbox nel portare Persona 3, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal sulle sue piattaforme. Sia PC che console, anche su Game Pass, dal 21 ottobre.

Una svolta abbastanza importante, se consideriamo che la saga di Atlus è uscita raramente al di fuori dalle piattaforme PlayStation, sebbene abbia fatto già altre incursioni su PC.

Inutile dire quanto Xbox Game Pass possa giovare da una tripletta di titoli del genere, anche perché apre scenari futuri per quanto riguarda un eventuale Persona 6 che, a questo punto, potrebbe uscire anche su Xbox.

Ma, come riportato da Eurogamer.net, non saranno solo gli utenti Xbox a gioire, a quanto pare.

A quanto pare Atlus ha aggiunto una comunicazione a quanto appreso durante l’evento Xbox, perché la serie di Persona arriverà su Steam (che è abbastanza scontato), ma anche su PlayStation 5.

Il comunicato stampa diffuso dall’azienda nipponica non fornisce altre informazioni sulla data di uscita, e non cita il 21 ottobre come per Xbox Game Pass. È probabile che Xbox si tenga un’esclusitivà temporale, a questo punto.

A proposito di Persona 5, questa mattina abbiamo dovuto darvi una brutta notizia purtroppo: un doppiatore che aveva lavorato al gioco è scomparso a soli 35 anni.

Per il futuro della serie, invece, bisognerà vedere cosa succederà, visto che ancora si sa molto poco su Persona 6.