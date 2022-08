La remaster di un Tomb Raider classico sarebbe stata cancellata

Tomb Raider, come molti di voi sapranno fin troppo bene, tornerà nel mondo dei videogiochi con un capitolo nuovo di zecca, sebbene a quanto pare ora sono emersi alcuni dettagli su un gioco cancellato.

Il successo della serie reboot (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) non sarà infatti l’epilogo delle avventure di Lara Croft.

Il nuovo episodio della saga di videogiochi utilizzerà il performante motore grafico Unreal Engine 5, tanto che le nuovi voci di corridoio anticipano un capitolo abbastanza diverso dai precedenti.

Se infatti solo pochi giorni fa è arrivata a notizia che il sequel del film di Tomb Raider con Alicia Vikander a quanto pare non si farà, ora è giunta un’altra indiscrezione che non farà di certo felici i fan.

Come riportato anche su Reddit, sembra infatti che Tomb Raider Anniversary avrebbe dovuto ricevere una remaster per il 25° anniversario della serie.

Il gioco era pianificato per il 2021, sviluppato da Virtuous Studios sul motore grafico di Rise of the Tomb Raider per PS4/Xbox One, ma con l’aggiunta di elementi di gameplay della cosiddetta trilogia ‘Survival’.

Square Enix avrebbe però cancellato il progetto, con il finale originale di Shadow of the Tomb Raider – che faceva riferimento a Natla – tagliato.

This report comes from a Chinese source. I’ve reached out to the #TombRaider community team for an official word. No response has been received yet. pic.twitter.com/c6qEYoOvCF — RAIDER (@TheRaiderOrg) August 7, 2022

Il report in questione proviene da una fonte cinese ritenuta abbastanza affidabile, sebbene al momento non si abbiano altri dettagli al riguardo.

Restando in tema di rumor sulla saga – assolutamente non confermati al momento in cui scriviamo – il prossimo Tomb Raider è in fase di sviluppo con il nome di Project Jawbreaker (e che vedrà Lara non più da sola).

Ma non è tutto, visto che di recente Square Enix avrebbe giustificato la vendita di Crystal Dynamics ed Eidos, insieme alle loro rispettive IP (tra cui quella di Tomb Raider), per preoccupazioni che questi titoli avrebbero «cannibalizzato le vendite del resto del gruppo».

Per concludere, ricordiamo che Lara tornerà prossimamente anche su Netflix in una serie tv ispirata alla saga di videogiochi di successo.