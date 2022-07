Tomb Raider, il nuovo capitolo ha un titolo provvisorio (e Lara non sarà sola)

Tomb Raider, com’è noto, tornerà prossimamente nel mondo dei videogiochi con un capitolo nuovo di zecca, ora al centro di alcuni nuovi e interessanti rumor.

Il successo della serie reboot non metterà infatti la parola fine al franchise, sebbene le novità in arrivo sembrano molteplici.

Del resto, proprio oggi è arrivata a notizia che il sequel del film di Tomb Raider con Alicia Vikander a quanto pare non si farà.

Ora, però, dopo la conferma che il nuovo episodio della saga utilizzerà il performante motore grafico Unreal Engine 5, le nuovi voci di corridoio anticipano un capitolo piuttosto diverso dai precedenti.

Come riportato anche su ResetEra, su Twitter sono emerse alcune indiscrezioni sul nuovo episodio della serie d’avventura dedicata a Lara Croft.

Stando ai rumor – assolutamente non confermati al momento in cui scriviamo – il prossimo Tomb Raider è in fase di sviluppo con il nome di Project Jawbreaker.

Sarà un titolo «realistico», ma con alcuni elementi fantastici non meglio precisati. Lara avrà dalla sua già un alto grado di esperienza nella ricerca di artefatti e simili ma dovrà lottare contro un nemico invisibile: la solitudine.

Per il gioco, è stato scelto un casting di autentici veterani britannici, con un’età fissata attorno ai 30 anni, alti 1,60 e atletici.

Ribadiamo che al momento nessuna di questa informazioni è stata confermata ufficialmente dagli sviluppatori del gioco, quindi vi suggeriamo di prendere il tutto con le proverbiali pinze.

Ricordiamo che Embracer Group ha da poco acquistato l’IP di TR, grazie a un accordo da 300 milioni di dollari che vede anche l’ingresso nella società degli sviluppatori Crystal Dynamics ed Eidos-Montreal.

Ma non solo: se vi va, recuperate prima di subito anche i migliori e i peggiori capitoli delle avventure di Lara Croft che trovate nella nostra classifica pubblicata sulle pagine di SpazioGames.

Infine, Lara tornerà prossimamente anche su Netflix in una serie nuova di zecca ispirata alla saga di videogiochi di successo.