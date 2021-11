La pioggia in GTA Trilogy è un po’ sfuggita di mano

La versione riveduta e corretta della storica trilogia uscita già per PS2 ha recentemente debuttato su console di nuova generazione. A quanto sembra tuttavia pare che non ci possa essere pace per la Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Il lancio del gioco è stato a dir poco disastroso, il titolo infatti è funestato da numerosi bug, glitch, modelli poligonali problematici e così via – con problemi anche abbastanza gravi che hanno generato un clima generale di malcontento tra i giocatori e i fan della storica serie.

Rockstar è stata vittima di una valanga di critiche, come c’era da aspettarsi, e alcuni prospettano anche l’idea che il lancio della trilogia in questione possa ricalcare quello di uno dei più grandi progetti degli ultimi anni, anch’esso subissato di critiche, ovvero Cyberpunk 2077.

Eppure il progetto aveva lasciato presagire un possibile pieno centro da parte di Rockstar Games, visto la grande popolarità della serie GTA, e avevamo già potuto assaggiare prima del lancio delle corpose novità, tra cui quella dell’uscita della Trilogy su Nintendo Switch – versione che dovrebbe sfruttare a pieno le potenzialità dell’hardware Nintendo.

Ora la GTA Trilogy è protagonista di un’altra critica che viene dalle parole di un utente su Twitter, ri-postato dal giornalista Andy Robinson, da cui emerge tutta la sua frustrazione per un particolare effetto fastidioso presente nel gioco.

Oh my god https://t.co/TOHw6V9gEj — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) November 13, 2021

Come è possibile notare l’utente inveisce contro l’effetto della pioggia che sembra essere realizzato decisamente con poca cura, rendendo anche difficoltoso al giocatore proseguire nella sua gara automobilistica.

«Ok questo effetto della pioggia mi ha ufficialmente lasciato di stucco. Piove ogni volta che provo ad affrontare questa gara in San Andreas e non posso più vedere letteralmente dove sto guidando».

Come si può immaginare ovviamente anche alcuni dei vari commenti al tweet risultano essere sarcastici e ironici, anche se altri sembrano affermare che si tratti solo di un bug specifico capitato solamente a quell’utente particolare.

È notizia recente che in GTA San Andreas, la versione della trilogia, ha fatto di nuovo capolino il controverso mini-gioco Hot Coffee, che a quanto pare non è sparito per niente.

Infine se volete conoscere i piani futuri di Rockstar, non dovete far altro che dare uno sguardo tra le nostre pagine.