Quando esce GTA 6? Sappiate che già si parla di GTA 7 e Red Dead Redemption 3

GTA Trilogy, l’attesissimo ritorno dei Grand Theft Auto più amati di sempre, è da poco stato riproposto in una veste rinnovata e quasi del tutto inedita.

Rockstar ha infatti finalmente accontentato i giocatori di tutto il mondo facendo tornare in auge la trilogia dei più classici GTA mai usciti nell’epoca dei 128-bit.

Un’opera di rimasterizzazione che tutto sommato non è affatto male, come mostrato a chiare lettere in azione anche sulle console di attuale generazione.

Vero anche che GTA Trilogy sembrava aver mostrato il fianco a dei problemi molto gravi al Day One, cosa questa che ha creato qualche malcontento.

Ora, come riportato da VGC, Take-Two crede che il franchise di Grand Theft Auto durerà tanto quanto la saga di James Bond, una serie che è rimasta popolare dagli anni ’50 sino ai giorni nostri (con No Time To Die).

Parlando durante la Jefferies Virtual Global Interactive Entertainment Conference questa settimana, al CEO di Take-Two Strauss Zelnick è stato chiesto se i franchise principali dell’editore godranno di lunga vita, passando indenni i vari cambiamenti del settore e i progressi tecnologici.

«Se è davvero grande continuerà ad andare avanti», ha risposto Zelnick. «Non so se l’avete visto, ho appena visto il nuovo film di Bond, è stato fantastico. E tu vorresti che ogni franchise [Rockstar] fosse come James Bond.»

«Ci sono pochi franchise di intrattenimento di qualsiasi tipo che rientrano in quella categoria, ma esistono. Penso che GTA sia uno di questi, così come anche Red Dead credo sia uno di questi, oltre ai titoli legati all’NBA», ha concluso.

Ovviamente, non si tratta di una conferma ufficiale che GTA 7 e Red Dead Redemption 3 sono attualmente in lavorazione, ma è pur sempre una prima avvisaglia di un futuro che si prospetta davvero roseo.

Zelnick crede infine che anche Borderlands, BioShock e Civilization possano rientrare nella stessa categoria, ma che il “fattore scatenante” per entrare nell’Olimpo delle saghe contano è la qualità dei prodotti singoli.

