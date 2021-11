GTA Trilogy, che confusione: include per errore riferimenti al mini-gioco Hot Coffee

Continuano le disavventure di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, la versione per console di nuova generazione della trilogia già uscita per PS2.

Come sappiamo il lancio del nuovo lavoro di Rockstar non è andato affatto per il meglio e il gioco ha mostrato il fianco a numerosi problemi, anche abbastanza gravi, generando ovviamente un rumoroso malcontento da parte dei giocatori.

Gli utenti hanno travolto il team di sviluppo di critiche facendo registrare il lancio della trilogia come un vero e proprio disastro.

La trilogia, che ricordiamo essere disponibile anche per Nintendo Switch, è stata anche impossibile da giocare per diverse ore su PC a causa di una manutenzione del Rockstar Launcher, indispensabile per i titolo sviluppati dalla suddetta software house.

Adesso (via VGC) il launcher è ritornato operativo ma il gioco continua a non essere disponibile.

Dopo il lancio però i dataminer hanno trovato una vera miniera d’oro tra i file di gioco, tra cui tutta la musica che era stata rimossa da Vice City e San Andreas a causa dello scadere delle licenze.

Ciò che desta più scalpore tuttavia è la scoperta, da parte di alcuni utenti dei social media, della presenza tra i file di GTA San Andreas del controverso mini gioco Hot Coffee, che all’epoca destò scalpore per i suoi contenuti espliciti e che costò a Take-Two Interactive un occhio della testa in termini di spese legali.

Lol the code for hot coffee was left in the gta remasters pic.twitter.com/JCVn5JSZUD — secretagentmammal (@the_agent_man) November 13, 2021

Il mini-gioco era stato disabilitato per le versioni finali PS2, Xbox e PC di San Andreas, ma nel 2005 i fan ne hanno scoperto il codice tra i file di gioco e l’hanno reso totalmente giocabile tramite una mod.

La scoperta fece sì che San Andreas venisse classificato come gioco solo per adulti e quindi rimosso da numerosi store, fin quando Rockstar non rilasciò una nuova versione in cui il mini-gioco non era presente.

Vi ricordiamo che oltre alle critiche Rockstar pensa al futuro e si parla già di GTA 7 e RDR 3.

In ultimo, sembra che la GTA Trilogy stia seguendo un po’il percorso del lancio di Cyberpunk 2077, ma gli sviluppatori non sono d’accordo.