GTA Trilogy, brutta sorpresa al day one: frame rate instabile anche su PS5

GTA Trilogy è finalmente arrivato, o almeno mancano poche ore, e tutti i nostalgici dei vecchi giochi Rockstar potranno tornare nelle loro città preferite.

Dopo mesi e mesi di rumor e notizie non confermate, finalmente è arrivato l’annuncio del ritorno della trilogia dei più classici GTA.

Con questo grande ritorno potremmo anche rispondere ad uno dei dubbi che più hanno colpito i giocatori, riguardo Tommy Vercetti.

Come sapete già, GTA Trilogy è disponibile anche per le console di attuale generazione, e ieri Rockstar ha parlato delle prestazioni che possiamo aspettarci su PS5 e Xbox Series X|S

Rockstar Games ha dichiarato di potersi aspettare prestazioni next-gen su PS5 e Xbox Series X|S con picchi relativi alla risoluzione 4K a 60 FPS.

Ma è davvero così? Stando alle analisi di PushSquare… non esattamente. Non siamo di fronte ad un disastro tecnico, ma non va tutto liscio.

Verrebbe da pensare che gli stessi hardware che fanno girare titoli come Returnal o Forza Horizon 5 non debbano avere problemi con giochi di vent’anni fa, eppure è esattamente così.

Secondo le analisi di cui sopra, i giochi della GTA Trilogy hanno due modalità di gioco: Performance e Fidelity. Come spesso accade al giorno d’oggi, la prima gira è dedicata alle prestazioni e la seconda all’estetica.

In modalità Fidelity il titolo gira a 30 frame per secondo e, stando al report, non sono neanche completamente stabili. In modalità Performance l’obiettivo sarebbe quello dei 60 frame per secondo, ma neanche in questo caso si è raggiunta una stabilità totale.

I problemi sono stati rivelati in tutti e tre i giochi, ma dove San Andreas è quello che ne esce leggermente meglio, la situazione è peggiore su GTA III per PS5, come potete vedere dal video qui sotto:

Speriamo che possa arrivare presto una patch correttiva, perché in generale il lavoro di Rockstar Games era sembrato molto buono.

Se volete saperne di più, trovate a questo indirizzo anche una bella ora di gameplay dei tre titoli.

In compenso le stazioni radio sono ancora tutte lì, e la colonna sonora di GTA Trilogy ne esce molto bene.