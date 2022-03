La mappa fatta in casa del primo Zelda è la cosa più epica di sempre

La saga di Zelda non ha certo bisogno di presentazioni, trattandosi di una delle più celebri di sempre tra quelle nate in casa Nintendo.

Considerando il successo ottenuto da Breath of the Wild, è più che normale che i fan non abbiamo mai perso interesse verso le avventure di Link..

Del resto, Nintendo Switch Online ha da poco visto l’arrivo di un nuovo gioco gratis disponibile nella line-up Nintendo 64, come parte del Pacchetto Aggiuntivo, pensato per gli amanti di Zelda.

Senza contare che la serie con protagonista Link potrebbe un giorno diventare un film live action, in base al desiderio dei fan. C’è però chi ancora si diverte coi capitoli classici, incluso il primissimo episodio.

Via Reddit, un giocatore di nome rogue498 ha infatti compiuto una piccola impresa, realizzando – interamente a mano – la mappa del primo e indimenticabile capitolo di Zelda.

Come potete vedere nelle immagini, il giocatore in questione ha preso un vero e proprio foglio a quadretti, disegnandoci sopra ogni dungeon e ogni corridoio dell’avventura di Link su Game & Watch.

Il risultato finale, è la più epica mappa di The Legend of Zelda a memoria di giocatore, clamorosa proprio per la sua resa “a penna” che ricorda in tutto e per tutto gli appunti che i giocatori prendevano su pezzi di carta ai tempi degli 8 e 16-bit.

