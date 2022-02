Zelda potrebbe arrivare al cinema, nonostante tutto

C’è stato un tempo in cui i film basati sui videogiochi erano puro veleno al botteghino, ma negli ultimi tempi c’è stata una bella inversione di tendenza grazie al successo commerciale delle pellicole basate su Resident Evil, Sonic e Pokémon.

L’ultimo gioco a ricevere un trattamento hollywoodiano è stato Uncharted, prodotto da Sony Pictures e PlayStation Productions.

Il successo della pellicola è stato tale da dare il via a un vero e proprio franchise cinematografico, che darà i suoi frutti nei prossimi anni. Nintendo, a quanto pare, non vuole starsene con le mani in mano.

Pochi mesi prima è stato invece il turno di Mortal Kombat, il quale ha ottenuto un successo tale da dare il via ai lavori del sequel.

Oltre al tanto criticato film di Super Mario Bros. uscito nei primi anni ’90, sia Detective Pikachu che il nuovo film in CGI di Super Mario con la voce di Chris Pratt hanno sicuramente destato l’attenzione.

Quale serie di videogiochi i fan vorrebbero quindi vedere sul grande schermo? A quanto pare ce n’è una che ha spodestato tutte le altre ed è quella di Zelda.

Il brand è infatti in cima ad un recente sondaggio tenuto da FandomSpot (via NL), il quale ha chiesto a 2.000 giocatori il loro punto vista.

Zelda ha trionfato in cima alla classifica, seguito dalla serie di Grant Theft Auto. Animal Crossing è invece in sesta posizione, mentre Super Mario è al nono posto.

Ecco la classifica completa emersa dal sondaggio:

The Legend of Zelda Grand Theft Auto Horizon: Zero Dawn God of War Hollow Knight Animal Crossing Final Fantasy Fallout Super Mario Red Dead Redemption

Staremo a vedere se ciò basterà a qualche produttore per investire su un progetto – magari live-action – dedicato alle avventure di Link.

