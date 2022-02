Zelda torna gratis, su Switch, tra pochissimi giorni

A gennaio, Nintendo Switch Online aveva svelato quale sarebbe stato il nuovo gioco gratis disponibile nella line-up Nintendo 64, come parte del Pacchetto Aggiuntivo, pensato per gli amanti di Zelda.

Considerato infatti come uno dei capitoli più amati di sempre del franchise di The Legend of Zelda, nonché uno dei più atipici e oscuri, il gioco sarà reso disponibile tra appena una manciata di giorni.

Stiamo parlando di Majora’s Mask, che presto accompagnerà l’altrettanto celebre Ocarina of Time tra i titoli giocabili senza costi aggiuntivi.

Ora, come riportato anche VGC, il gioco ha finalmente una data di rilascio ufficiale all’interno del catalogo online della piattaforma ibrida dedicato agli storici titoli del passato.

The Legend of Zelda Majora’s Mask sarà infatti aggiunto alla libreria Nintendo 64 di Switch Online la prossima settimana, come confermato da Nintendo.

Il classico per N64 sarà quindi aggiunto al servizio il 25 febbraio 2022 e sarà disponibile per tutti gli abbonati allo Switch Online Expansion Pack.

Majora’s Mask sarà di datto il dodicesimo gioco per Nintendo 64 disponibile su Switch Online in Occidente, dopo l’aggiunta di Banjo Kazooie a gennaio e Paper Mario a dicembre 2021.

Nel gioco, Link ha solo tre giorni per salvare il mondo prima che la luna cada rovinosamente sul pianeta, distruggendo il mondo di Termina e tutti coloro che lo abitano.

Per affrontare il problema, l’eroe armato di scudo e spada dovrà riavvolgere il tempo, avendo così modo di rivivere gli stessi tre giorni più e più volte, svolgendo compiti sempre più complessi e che possano portare alla salvezza dell’umanità.

Una volta aggiunto Majora’s Mask, la lista completa dei titoli per Nintendo 64 su Switch Online sarà la seguente:

Banjo-Kazooie

Dr Mario 64

The Legend of Zelda Majora’s Mask

The Legend of Zelda Ocarina of Time

Mario Kart 64

Mario Tennis

Paper Mario

Sin & Punishment

Star Fox 64

Super Mario 64

WinBack

Yoshi’s Story

Majora’s Mask uscì oltre 20 anni fa, da allora continua a far discutere i fan più sfegatati, ma soprattutto nasconde addirittura dei segreti mai scoperti in precedenza.

Un programmatore ha infatti scoperto un dettaglio riguardante il cielo di Termina, il mondo dell’oscura avventura, che è legato proprio ai nomi.

Senza contare che Majora’s Mask è ancora più bello se rielaborato con le tecnologie grafiche moderne, visto che in Unreal Engine lo spettacolo è garantito.