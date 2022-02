Africa dei Toto in The Legend of Zelda: Majora’s Mask? Fatto

Il franchise di Zelda è sicuramente uno dei più noti della storia videoludica, nonché ovviamente uno dei più importanti di Nintendo.

Negli anni sono stati tanti i titoli della saga che hanno appassionato milioni di fan in tutto il mondo, diventando delle vere e proprie pietre miliari.

L’amore per gli appassionati nei confronti delle avventure di Link è talmente profondo da essere manifestato molto spesso nei modi più creativi e artistici possibile: è il caso ad esempio di una straordinaria opera, un arazzo a punto croce, che ricrea un storia che viene narrata in maniera ricorrente in Breath of the Wild.

Adesso su Youtube è presente un video di un fan di Zelda che ha deciso di rendere omaggio a un altro degli episodi più amati della serie, ovvero The Legend of Zelda: Majora’s Mask.

L’utente di nome Bigfatfrown ha pubblicato un filmato della durata di circa due minuti in cui riproduce fedelmente la canzone “Africa” della famosa band Toto sfruttando la versione per 3DS di Majora’s Mask.

Nel gioco Link ha la capacità di trasformarsi nelle differenti razze presenti, ognuna di queste utilizza il proprio strumento musicale.

Ovviamente per ricreare il pezzo sarà stato necessario suddividere le varie parti della canzone per poi successivamente unire le numerose clip.

Si tratta sicuramente di un lavoro certosino che denota una grande passione e capacità, dato che è necessario anche conoscere perfettamente le parti dei singoli strumenti che compongono la canzone per poterla riprodurre con una così grande fedeltà.

Se siete fan di Zelda e questi omaggi vi riempiono il cuore di nostalgia, sappiate che forse non ci vorrà molto per rivedere Link nel nuovo sequel dell’amato Breath of the Wild.

Infine, qualcuno ha omaggiato BOTW anche in un altro modo, ricreando la casa di Link perfettamente.