Zelda Breath of the Wild multiplayer? Ora esiste davvero

The Legend of Zelda Breath of the Wild è ancora oggi uno dei titoli più apprezzati tra quelli disponibili su Switch e Wii U, un’avventura davvero indimenticabile.

L’originale Breath of the Wild è infatti un gioco in grado di innestare il giocatore in un open world realmente sorprendente, tanto che a molti anni dall’uscita parliamo ancora di un capolavoro vero e proprio.

Nelle ultime settimane uno YouTuber ha offerto 10mila dollari per realizzare una mod multiplayer, mod che ora si mostra in un filmato di rara bellezza.

Come riportato anche da Wccftech, una mod di Zelda Breath of the Wild multiplayer è attualmente in lavorazione, e sembra che funzioni relativamente bene anche nella sua attuale fase iniziale di sviluppo.

Questa mod multigiocatore è stata mostrata da tale Alex Mangue su con un nuovo video che evidenzia come l’idea di esplorare Hyrule con gli amici funzioni alla grandissima.

Vero anche che la mod è lontana dall’essere perfetta, in quanto le animazioni degli altri personaggi non sembrano del tutto corrette, ma considerando il risultato ottenuto il tutto appare davvero impressionante.

Segnaliamo anche che Alex Mangue ha aperto una pagina Patreon per sostenere lo sviluppo di questa modalità multiplayer di Zelda Breath of the Wild (potete trovarla qui, nel caso vogliate contribuire alla causa).

Sempre parlando di Breath of the Wild avete letto che il gioco, assieme anche a Pokémon Diamante Lucente e Mario Kart 8 Deluxe, è però crollato in classifica a dicembre?

In ogni caso, i giocatori non hanno ancora finito di scoprire tutti gli Easter Egg del titolo: alcuni giorni fa è stato infatti segnalato un buffo segreto legato alle fiamme blu.

Infine, un altro – amatissimo – capitolo della saga di The Legend of Zelda ha beneficiato della potenza dell’Unreal Engine 5, diventando un vero e proprio gioco next-gen.