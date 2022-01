Zelda Breath of the Wild continua a sorprendere: ottenuta la “freccia impossibile”

Dopo quasi 5 anni dal lancio, i fan di The Legend of Zelda Breath of the Wild continuano a rimanere stupiti dalle continue scoperte e ritrovamenti nel mondo di gioco, che danno conseguentemente vita a nuove improbabili sfide.

L’ultima di queste riguardava la cosiddetta «freccia impossibile», in particolare della tipologia elettrica, ritrovata dai fan nella skybox di Zelda Breath of the Wild e che si riteneva non essere possibile riuscire a recuperare.

Non è la prima volta che la community si ritrova di fronte a oggetti inspiegabili, decidendo poi di scoprire come riuscire a raggiungerli: diversi mesi fa era toccato per esempio al forziere impossibile.

Ancora una volta, i fan hanno dimostrato che anche questa prova poteva essere battuta: dopo diversi tentativi, come riportato da Kotaku, lo speedrunner e glitch hunter Luke Steelman è riuscito a vincere la sfida impossibile.

Questa misteriosa freccia sarebbe stata scoperta per la prima volta lo scorso aprile: i giocatori avevano provato ad effettuare un glitch chiamato «moon jumping» che, in linea teorica, avrebbe dovuto consentire a Link di raggiungere la freccia elettrica con salti infiniti.

Sfortunatamente, la direzione e la velocità rimanevano estremamente inconsistenti: per questo motivo, dopo svariati esperimenti, Steelman ha deciso di combinare questi salti con moltissimi glitch, tra i quali ne è stato incluso uno che rende Link invincibile.

Dopo aver trovato la giusta traiettoria, lo speedrunner ha poi deciso di farsi lanciare nel cielo a una distanza tale da aver perfino superato la freccia elettrica che stava cercando di recuperare: ci sono voluti circa 20 minuti ricchi di bug ed esplosioni prima che potesse scendere e riuscire finalmente a raccogliere l’agognato trofeo.

Potete ammirare nel dettaglio l’impressionante lavoro di questo fan di Breath of the Wild nel suo video pubblicato su YouTube, che vi riproporremo di seguito:

I fan hanno perfino calcolato che si sarebbe fatto saltare in aria ben 1167 volte complessive, rendendo dunque la scoperta di questo metodo e il suo effettivo conseguimento ancora più incredibili.

Riuscire a superare tali sfide è solo uno dei tanti metodi che la community ha mostrato nel corso degli anni per dimostrare la propria passione per Breath of the Wild: un fan ha deciso di realizzare un arazzo che è quasi più bello dello stesso gioco.

I giocatori giapponesi hanno voluto eleggere il capolavoro open world di Nintendo come il miglior gioco di sempre: non resta che aspettare di scoprire se il suo sequel riuscirà a dimostrarsi un progetto perfino superiore.