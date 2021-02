La lista dei giochi rinviati nel 2021 si allunga ulteriormente, con l’ultimo arrivato che proviene proprio dall’Italia.

King of Seas di 3DClouds, che ha trovato una certa risonanza all’estero grazie all’annuncio oggi della pubblicazione di Team17, è stato infatti rimandato alla primavera.

La notizia colpisce particolarmente nel segno visto che il day one era fissato alla prossima settimana, per la precisione al 18 febbraio.

La nuova data d’uscita non è stata ancora formalizzata ma possiamo aspettarci il gioco piratesco, ispirato a Sea of Thieves, intorno al mese di maggio.

Si tratta dell’ennesimo ritardo in un anno non iniziato di certo sotto i migliori auspici, da questo punto di vista, per l’industria dei videogiochi.

Soltanto la scorsa settimana abbiamo salutato le speranze di vedere per marzo Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake, e la stessa Ubisoft aveva già rinviato Riders Republic.

Warner Bros. ha detto addio di recente alle possibilità che Hogwarts Legacy arrivasse nel 2021, mentre Sony ha posticipato il lancio di uno dei suoi primi giochi next-gen, Returnal, di circa un mese.

Se questa è l’ufficialità, c’è spazio anche per delle ambiguità, come quelle provenienti da un trailer di Sony per il CES 2021 in cui è stato anticipato lo slittamento di Pragmata al 2023, e sono spariti i riferimenti a Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok per il 2021.

Quest’ultimo fa non a caso parte di una lista stilata da un noto portale relativa ai più probabili rinvii dell’anno.