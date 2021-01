5 giochi che saranno rinviati nel 2021 secondo un noto portale

Il 2021 non è iniziato sotto i migliori auspici per quanto riguarda i rinvii.

Il 2020 ci aveva già messo particolarmente alla prova da questo punto di vista ma le previsioni di chi avvisava come quest’anno sarebbe stato pure peggio si stanno piano piano avverando.

Nel giro di pochi giorni abbiamo assistito al rinvio di Returnal, l’esclusiva PS5 di Housemarque, così come a quello di Hogwarts Legacy.

Sebbene non sia ufficiale pare sia slittato anche Pragmata di Capcom, di un anno, mentre è stato confermato l’addio alla finestra di febbraio di Riders Republic di Ubisoft.

Secondo il noto portale Twinfinite, tuttavia, dovremmo prepararci ad almeno altri cinque rinvii, che riassumiamo in questa lista:

God of War Ragnarok

Cyberpunk 2077 next-gen

Stray

Vampire The Masquerade – Bloodlines 2

GhostWire Tokyo

God of War Ragnarok è stato annunciato lo scorso settembre con un lancio fissato genericamente al 2021 ma, con già Horizon Forbidden West in programma per quest’anno, in tanti pensano che slitterà almeno alla prima metà del 2022. In compenso, non è stato ancora escluso che esca anche su PS4.

Cyberpunk 2077 riceverà ufficialmente l’update next-gen per PS5 e Xbox Series X|S nella seconda metà del 2021, come da roadmap fornita di recente, ma CD Projekt ha una lunga tradizione di rinvii e in effetti non sarebbe troppo sorprendente un nuovo slittamento.

Stray è l’ispirato indie felino in arrivo per PC e PS5, indicato come in arrivo (pare) ad ottobre 2021 ma sembra tra i papabili al rinvio. GhostWire Tokyo sarebbe previsto anch’esso per ottobre ma ne abbiamo sentito parlare così poco – e Bethesda ha già Deathloop di Arkane in uscita a maggio – che non sarebbe incredibile se venisse rimandato.

Infine, la situazione di Vampire The Masquerade – Bloodlines 2 è abbastanza complicata dopo l’addio del creative director: lo scorso agosto era stato rinviato ad un generico 2021 ma non ne sappiamo ancora niente.

Ovviamente, si tratta di supposizioni e speculazioni per cui, fino a prova contraria, vi invitiamo ad attenervi alle indicazioni dei singoli publisher, anche in un momento inusuale come quello che sta attraversando il gaming.