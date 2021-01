Hogwarts Legacy rinviato: slitta il nuovo gioco di Harry Potter

Annunciato lo scorso anno, Hogwarts Legacy riuscì a conquistare da subito l’attenzione del pubblico, promettendo scorribande a Hogwarts per tutti gli amanti del franchise di Harry Potter. Alla sua presentazione, il titolo venne annunciato da Avalanche Software e da Warner Bros. Interactive Entertainment come in arrivo nel 2021, ma non sarà più questo il caso.

Con una nota diffusa oggi a mezzo social, infatti, è stato confermato che Hogwarts Legacy arriverà solo nel 2022, dal momento che ha bisogno di più tempo per diventare il videogioco che i fan sperano e si meritano sia. Come leggiamo nella nota ufficiale:

Vorremmo ringraziare i fan in tutto il mondo per le incredibili reazioni all’annuncio di Hogwarts Legacy, in arrivo dalla nostra etichetta Portkey Games. Creare la migliore esperienza possibile dal mondo di Harry Potter per noi è fondamentale, quindi stiamo dando al gioco il tempo di cui ha bisogno. Hogwarts Legacy arriverà nel 2022.

Dopo il caso Cyberpunk 2077 non ci sono dubbi che i publisher stiano gestendo in modo più oculato le finestre di lancio dei loro titoli, concedendo – come detto in questo caso – tutto il tempo ritenuto necessario per ottimizzare l’esperienza e renderla il più vicina possibile a quella immaginata.

Di recente, Warner si era espressa in merito al non coinvolgimento di J.K. Rowling nel progetto, e aveva anche fornito un commento ufficiale in merito alle sue posizioni considerate avverse alla comunità transessuale.

Hogwarts Legacy vuole permettervi di trasformarvi in veri studenti di Hogwarts e, anche se dovrete aspettare più del previsto prima di mettervi sui banchi dell’accademia di magia più famosa, potrete farlo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Come sempre, tenete d’occhio le nostre pagine per le novità in merito.